AKP'de 6 il başkanlığına atama

AKP'de Kayseri, Samsun, Gaziantep, Kilis, Ardahan ve Malatya il başkanlıklarına atama yapıldı.

AKP'nin Teşkilat Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri İl Başkanlığına Fatih Üzüm, Samsun İl Başkanlığına Mehmet Köse, Gaziantep İl Başkanlığına Murat Çetin, Kilis İl Başkanlığına Zihni Serhan Diyarbakırlı, Ardahan İl Başkanlığına Ersin Yılmaz ve Malatya İl Başkanlığına Namık Gören'i atadığı açıklandı.

Söz konusu atamalarda vekaleten görev yapan il başkanlarından bazılarının başkanlığa atanması dikkat çekerken, yine vekaleten görev yürüten Mehmet Metin Karakuş, Ertuğrul Teymur, Nuri Ayduğan, Bahadır Kılıç ve Abdulkadir Sarıdağ'ın yerine yeni il başkanları atandı.

Geçtiğimiz gün Adıyaman, Erzincan, Kars, Kırıkkale, Muğla, Niğde ve Uşak il başkanlıklarına da atama yapılmıştı.