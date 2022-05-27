AKP'de 29 Mayıs telaşı: Velilere mesaj atmaya başladılar

Atatürk Havalimanı alanında yapılması planlanan 'millet bahçesi' açılış törenine katılım için okullarda sınıf gruplarına mesaj atıldığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi

Atatürk Havalimanı alanında yapılması planlanan ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı "millet bahçesi" açılışına kitlesel katılım olması için farklı şehirlerden memurların katılmaya zorlandığı ortaya çıkmıştı. 

Söz konusu, açılış törenine katılım için okul sınıf iletişim gruplarına da mesaj atıldığı öğrenildi. Sınıf iletişim gruplarına atılan mesajda, okullardan ücretsiz servis kaldırılacağı bilgisi yer aldı.

İYİP Milletvekili Lütfü Türkkan, sınıf gruplarına atılan mesajı sosyal medya üzerinden paylaştı. Türkkan'ın paylaştığı görsel şöyle:

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Erdoğan'ın 'millet bahçesi' açılışına memurların katılımı zorunlu tutuldu