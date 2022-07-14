AKP'de 15 Temmuz kavgası çıktı

AKP'li eski Milletvekili Mehmet Metiner 15 Temmuz yıldönümünde özellikle AKP içerisine yönelik açıklamalarda bulundu. Mehmet Metiner, "kaçkınlar ve mahzen sahipleri" olarak tanımladığı kişilerin susması gerektiğini söyleyerek "16 Temmuzcular sussun" dedi.

Metiner “15 Temmuz’un sırtına binerek kendilerini bir yere taşımak sevdasında olmayan o gerçek yiğitlere bin selam olsun!” açıklamasını yaptı.

Mehmet Metiner, sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı:

"15 Temmuz’da kimler mi konuşsun? Başta Reis olmak üzere bedenini ölüme cesaretle siper edenler sadece. Kaçkınlar ve mahzen sakinleri değil. 16 Temmuzcular sussun! 15 Temmuz’un sırtına binerek kendilerini bir yere taşımak sevdasında olmayan o gerçek yiğitlere bin selam olsun!

15 Temmuz’u anlatmayı bırakıp kendi şahsi kahramanlıklarına odaklananlar bilesiniz ki 15 Temmuz mücadelesinin ruhunu anlamayanlardır. 15 Temmuz gecesi Allah için, ülke için canlarını yüreklice ortaya koyanlar hiç kimseden hiç bir bedel talep etmezler. Selam olsun o yiğitlere!

15 Temmuz yaşayan şahitleri gördüklerini ve yaşadıklarını ayrıntılarıyla anlatmalılar ki gelecek nesillere ibretli bir külliyat bırakılmış olsun. O gecenin gerçek mücahitleri şahsi böbürlenmeleri zül addederler bilirim. 15 Temmuz cihadının gerçek kahramanlarına bin selam!"