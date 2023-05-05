AKP yüksek takipçili hesap mı topluyor?

CHP lideri seçime 10 gün kala ‘pis işler’e girişileceğini belirterek sağduyu çağrısı yapmıştı. Kılıçdaroğlu 1 Mayıs gecesi de İletişim Başkanlığı Başkanı Fahrettin Altun ve ekibinin ‘dark web dünyasından’ bir grupla anlaşmaya çalıştığını duyurmuş, “Cambridge Analytica’cılık oynamak sizin kapasitenizi aşar çocuklar” demişti.

Bilgisayar korsanlarıyla hazırlıklar

Diken’den Altan Sancar'a konuşan Kılıçdaroğlu’nun koordinatör başdanışmanı Erdoğan Toprak, iktidar kanadından gelen ve seçimleri darbeye benzeten, sonuçların tanınmayacağı endişesine yol açan açıklamaları da değerlendirdi.

Toprak, iktidarın 14 Mayıs’taki seçimler öncesi sosyal medya üzerinden korku yaymak ve dezenformasyon yaratmak için hazırlıklarından haberdar olduklarını belirtti. Toprak’ın verdiği bilgiye göre iktidar Rus ve Macar bilgisayar korsanlarıyla hazırlıklar yaptı. Bugün yaklaşık 12 bin Rus ve Macar menşeli hesabın Türkiye Twitter’ında etkinleştirildiği ortaya çıkmıştı.

‘AKP’li ajans hesap satın alıyor’

Toprak, sosyal medyada dezenformasyon yaratmak için iktidarın bir ajansla çalıştığını söyledi:

“Bize gelen son bilgiye göre, iktidar bir ajans üzerinden sosyal medyada 10 binden fazla takipçisi olan hesaplara yüksek miktarda paralar teklif ederek bunları satın alıyor. Bu hesaplar üzerinden kirli ve yalan bilgilerin yayılması hedefleniyor. İktidar bilmeli ki yaptıkları bu hazırlıklardan haberdarız. Bizler gerekli önlemlerimizi aldık ve gelen yeni bilgilerle almaya da devam ediyoruz. Amaçlarına ulaşamayacaklar. Son bir hafta çok çetin geçecek, doğruyla yalanın mücadelesi verilecek. Kimse yayılmak istenen korkuyu ve yalanları ciddiye almasın.”

İYİP, DEVA ve Gelecek

Diken’in edindiği bilgiye göre bahsedilen ajans, Instagram ve Twitter’da İYİP, DEVA ve Gelecek partileriyle ilişkili yüksek takipçili hesapları satın almaya çalışıyor. Bu hesaplar üzerinden de bir videonun dolaşıma sokulması hedefleniyor. Videonun içeriği ve ne zaman dolaşıma sokulmak istendiğiyse öğrenilemedi.

‘İşe yaramıyor’

İktidarın korku yayma amacı taşıdığını ve bunu başaramadığını dile getiren Toprak, şunları söyledi:

“Ülkenin gündemi değişmedi, değişmiyor. Ülkenin gündemi kaynamayan tencere, ödenemeyen kiralar, kısıtlanan özgürlükler. Ama bunların karşısında da umut veren bir birliktelik var. İktidar halka umut veremediği için bir korku yaymayı hedefliyor. Çünkü ellerinde verecek bir umut yok. Hiçbir seçmenimiz unutmasın ki Türkiye’de yaşayan her bir yurttaş demokrasiyi ve değişimin sandıkla olacağını içselleştirmiş durumda. Demokrasinin bu denli içselleştirildiği bir ülkede korkunun da korku yaymanın da yeri yoktur. Yurttaşa korku vermeye çalışmak bir yere kadar işe yarar sanılıyorsa da bunu düşünenler yanılıyor.”

‘Görevi Kılıçdaroğlu’na devredecek’

Seçim gecesine dair de uyaran Toprak, şöyle konuştu:

“Seçmenimiz oyunu kullanacak, oyunu kullandığı sandıkta buna sahip çıkacak. Biz de gerekli tüm önlemlerimizi en ince ayrıntısına kadar aldık. Herkes demokrasi şöleni içinde gerçekleşecek seçimi evinde sokağa çıkmadan kutlayacak ve Erdoğan da bu sonuçları tanıyarak görevini cumhurbaşkanımız olacak Kılıçdaroğlu’na devredecek. Kimse yayılmak istenilen korkuyu ciddiye almasın. Halkımız korkudan değil, umuttan yana olacak.”