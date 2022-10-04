AKP yöneticisi mobbing gerekçesiyle istifa etti: 'Baskının dayanılmaz olduğu noktada...'

Kahramanmaraş’ın Elbistan İlçesinde AKP Kadın Kolları İlçe Başkanı Ayşe Yıldız, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte görevinden istifa ettiğini açıkladı.

"Şahsım ve ekip arkadaşlarım ile birlikte gönül vererek tüm samimiyetimizle canla başla çalıştığım Ak parti Elbistan ilçe kadın kolu başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunuyorum" diyen Yıldız, "Makamlarını ve kendilerine tevdi edilen görevin layıkıyla yerine getirilmediği bir ortamda, arkadaşlarım ile birlikte verdiğim mücadeleden rahatsız olunduğu, bana ve ekibime uygulanan psikolojik baskının dayanılmaz olduğu noktada Kahramanmaraş il kadın kolu başkanlığının da verdiğimiz mücadelede bize destek olmadığı, sorunlara umursamaz yaklaşımı sonucunda ben ve yönetim kurulu üyelerimin istifaya mecbur bırakıldığımızı kamuoyuna üzülerek bildiririm" ifadesini kullandı.