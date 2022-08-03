AKP yöneticisi Metin Külünk: YÖK Başkanı suskun, temizlik oradan başlamalı!

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Metin Külünk, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) soruların çalındığı iddiasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu iddianın kamuoyunda gündem olmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ü görevden almıştı.

Külünk, bu süreçte Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'ın sessizliğine dikkati çekerek "Demek ki YÖK, çok ciddi anlamda gözden geçirilmek zorunda" dedi; ardından şunları kaydetti:

"YÖK ve üzerlerinde kuvvetli şüphe olan üniversite yönetimleri, hem anlayış ve hem de bürokratik planında FETÖ’den arındırılmalıdır.

Sızıntı ve saklanmış FETÖ unsurları, gizlendikleri yerlerde Sayın CB’mıza ve Cumhur İttifakı'na karşı kirli operasyonlarına devam etme peşindeler. Açık ve net. Fakat YÖK Başkanı suskun. Öyleyse bu köklü temizliğin YÖK’ten başlaması şarttır."

AKP'li Metin Külünk, YÖK Başkanı Erol Özvar'a üniversitelerdeki cemaat yapılanmaları hakkında sorular da sorarak, 'Vakit cesur olma vakti' demişti.