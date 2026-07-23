AKP yine kafasını kuma gömerken ABD’de ortalık karıştı: ’Vatanı sattınız’ ve ‘büyük ihanet’ tartışması

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ABD, yukarıda sayılan tüm başlıklarda, soykırımcı İsrail ordusuyla tam entegrasyon sağlayacak düzenlemeyi Trump’ın büyük desteğiyle Temsilciler Meclisi’nden geçirmeyi başardı.

ABD askeri teknolojisi ve tedarik zincirlerinin İsrail'inkilerle bütünleştirilmesine dönük oldukça kapsamlı bir hazırlık anlamına gelen söz konusu teklif, ABD’nin 2027 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’nın (NDAA) en tartışmalı maddelerinden biriydi.

'Vatana ihanet' tepkileri

Meclis üyelerinin bir bölümünün tepkisini çeken düzenleme, “Bu oylama, Amerika'ya ihanet eden, vatana ihanet suçu işleyen ve Amerikan halkını yabancı bir ülkeye satan Kongre üyelerinin isim listesini ortaya koyacak” değerlendirmesine dahi konu olmuştu.

ABD’nin egemenlik haklarının devri konusunda da tepkilerin ortaya çıktığı düzenleme, tüm bu tartışmalara rağmen 212'ye karşı 216 oyla Meclis’te kabul gördü.

Karar sonrası ABD’de “büyük ihanet” tepkileri sosyal medya üzerinden dolaşıma girdi.

Netanyahu ‘benim planım’ demişti

Söz konusu tasarının 219. Madde, ABD Savunma Bakanı'na ABD-İsrail Savunma Teknolojisi İşbirliği Girişimi'ni denetleyecek Pentagon bünyesinde bir "icra sorumlusu" atama talimatı veriyor.

Bu kapsamda düzenleme ortak testler, ortak üretim, ortak tedarik, tedarik zinciri koordinasyonu, ortak geliştirilen teknolojilerin ABD askeri programlarına dahil edilmesini de kapsıyor.

Söz konusu yetkili savunma alanında iki ülke arasındaki işbirliğini yukarıda işaret edilen tüm başlıklarda yürütme sorumluluğuna sahip olacak.

İsrail’in soykırımcı lideri Netanyahu geçen ay Temsilciler Meclisi Üyesi Stutzman'a yazdığı bir mektupta, 219. Madde'yi "benim planım" olarak nitelendirmişti.

Söz konusu düzenlemenin uygulamaya girmesi için şimdi de Senato’dan geçmesi gerekiyor.

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NATO'da yüzler gülüyordu, şimdi ses çıkmayacak mı?

NATO Zirvesi'ni Trump'ın Türkiye'ye gelişi üzerinden şova çeviren AKP iktidarı, büyük bir gururla ağırladıkları ismin Türkiye'de İran'a karşı bir kez daha savaş ilan etmesine sessiz kalmıştı.

İktidar temsilcileri ve yandaş medya günlerce Trump övgüleri yaparken, şimdi gururla ağırladıkları bu ismin bir kez daha soykırımcı Netanyahu'ya, üstelik bu kez eşi benzeri görülmemiş bir destek vermesine karşı ses çıkaracak mı merak konusu.

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