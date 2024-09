AKP ve YRP arasında 'transfer' gerginliği sürüyor: Şanlıurfa Belediyesi de mi AKP'ye geçecek?

31 Mayıs'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde üçüncü parti olan Yeniden Refah Partisi'nin kazandığı tek büyükşehir Şanlıurfa olmuştu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı.

Öte yandan YRP ile arasındaki gerginlik derinleşen AKP, geçtiğimiz haftalarda 9 YRP'li belediye başkanını partisine katmıştı. Gülpınar'ın istifasının ardından, belediye başkanının da AKP'ye katılabileceğine dair iddialar gündeme geldi.

YRP'li vekil AKP'ye geçmişti

2023 yılında gerçekleştirilen seçimlere Cumhur İttifakı içinde katılan Yeniden Refah Partisi, TBMM'ye 5 milletvekili soktu. Ancak seçimlerden yaklaşık 9 ay sonra YRP İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, partisinin yaklaşmakta olan yerel seçimlere yönelik politikasını eleştirerek YRP'den istifa etti. Böylece YRP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 4'e düştü.

Pamukçu'nun istifası, AKP ile YRP'nin yerel seçimlere ilişkin pazarlıklarının uzlaşıya varamamasının ardından geldi. Pamukçu da istifasından yaklaşık bir ay sonra AKP'nin "Yeniden Büyük İstanbul" isimli mitinginde AKP'ye katıldı.

31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde AKP 2002 yılında girdiği ilk seçimden bu yana en düşük oyunu alarak seçimi ikinci sırada tamamladı. Seçimlere tek başına giren YRP ise üçüncü parti oldu.

AKP'den transfer duyurusu

AKP ise bu süreçte, yaşadığı seçim hezimetini gidermek için "siyasetçi transferlerine" odaklanmaya başladı.

Partisinin 14 Ağustos'ta yapılacak 23. kuruluş yıl dönümü programından bir gün önce açıklamalarda bulunan AKP Genel Başkan Yardımcısı Dağ'ın da gündemlerinden biri "transferler" oldu.

Dağ, konuya ilişkin şöyle konuştu:

"AK Parti’ye hem milletvekili hem de belediye başkanı düzeyinde katılımlar olacak. Yarın katılımlar olacak, sonraki süreçte de bazı görüşmeler mutlaka olacaktır. Bu partimiz açısından ilk değil son da olmayacaktır. Belediye başkanlığında 15 veya daha fazla. İlçe ve belde belediye başkanları noktasında katılımlar var. Milletvekili olarak da iki katılım var."

Erbakan'dan yanıt: 'Siyasi şantaj'

Dağ'ın transfer açıklamasına tepki ise 31 Mart’taki yerel seçimlerde 1 büyükşehir belediyesi, 1 il, 39 ilçe ve 24 belde belediyesi kazanan Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan geldi.

“31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde milletimizin hür iradesiyle Yeniden Refah Partimizden seçilen belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri, Ak Parti iktidarının siyasi şantaj yöntemleriyle karşı karşı kalmaktadırlar" iddiasında bulunan Erbakan, açıklamasına şöyle devam etti:

İktidar gücünü elinde bulunduranlar Yeniden Refah Partimizden seçilen belediye başkanlarımıza, kamu gücünü kullanarak hizmet yaptırmayacaklarını göstererek, hizmetlerin yapılması için gerekli imkanları, belediye başkanlarımızın partimizden istifa ederek kendi saflarına geçmesi karşılığında vereceklerini ima ve ifade etmektedirler.

Yeniden Refah Partili belediye başkanlarımızın faaliyetlerini engelleyerek onları hizmet edemez hale getirmek, siyasi şantajla başkanlarımızı Ak Parti’ye transfer etmeye çalışarak milletimizin 31 Mart’ta ortaya koyduğu iradeyi hiçe saymak, ne siyasi ne de ahlaki bakımdan uygun bir davranış değildir.

Bu noktada milletin tercihini, iradesini yok sayarak şahsi ikbal, menfaat ve konforları uğruna saf değiştirenleri de milletimiz elbette ki affetmeyecektir.“

AKP'li Çelik: Töhmet altında bırakmaya çalışmaktadır

Erbakan'ın açıklaması sonrasında AKP cephesinden de hızla yanıt geldi.

"Yeniden Refah Partisi hür iradeleriyle AK Parti’nin eser ve hizmet siyasetine katılma iradesini gösteren Belediye Başkanlarını töhmet altına bırakmaya çalışmaktadır" diyen AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlerde birçok yerde müstakil bir siyaset izlememiş, AK Parti’ye kaybettirip CHP’ye kazandırmak amacıyla hareket etmiştir. Sadece bu amaçla, geçmişte AK Parti’de siyaset yapmış isimlere teklif götürme yoluna gitmesi siyasi ilkeler açısından yüzleşmeleri gereken bir durumdur.

Siyasi ahlak ve şantajdan bahsedenlerin en başta kendilerinin bu kavramları dikkate almaları gerekir.“

13 belediye başkanından 9'u YRP'liydi

AKP ve YRP arasında yaşanan gerginlikten bir gün sonra "AK Parti 23. Kuruluş Yıldönümü Programı"nda 2 milletvekili ve 13 belediye başkanı AKP'ye katıldı.

AKP'ye katılan 13 belediye başkanının 9'u, seçimlere Yeniden Refah Partisi'nin adayı olarak katılmıştı.

Yeniden Refah'tan AKP'ye geçen belediye başkanları şöyle:

Adana Feke Belediye Başkanı Cömert Özen

Elazığ Arıcak Bükardı Beldesi Belediye Başkanı Ali Açmaz

Erzurum Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar

Erzurum Köprüköy Belediye Başkanı Nevzat Karasu

Konya Doğanhisar Belediye Başkanı Ali Öztoklu

Muş Bulanık Yoncalı Belde Belediye Başkanı Fehim Kaya

Muş Yeşilova Belde Belediye Başkanı Ömer Faruk Yenilmez

Ordu Çaybaşı Belediye Başkanı Mesut Karayiğit

Samsun Ayvacık Belediye Başkanı Refahattin Şencan

YRP'nin tek büyükşehir belediye başkanı da istifa etti

Birkaç hafta önce yaşanan bu gelişmelerin ardından YRP'li Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar da partisinden istifa etti. Böylece YRP'nin yönettiği büyükşehir belediyesi kalmadı.

Gülpınar, istifasını şu ifadelerle duyurdu:

"Bu geçen süre içerisinde hep şeffaf oldum ve siz değerli hemşehrilerimle gelişen durumları paylaştım. Sizlerle olan gönül akdimize her daim sadık kaldım ve kalacağım. Bununla birlikte bugüne kadar bizlere kucak açan, sevgisini esirgemeyen halkımız için en doğru zeminde, hizmet ve çalışmalarımızı yapma gerekliliği hasıl olmuştur. Siz kıymetli hemşehrilerimizin kutsal emanetini taşıyıp, her zaman olduğu gibi yine sizlerin talebini aldık, alacağız ve her kararımızda uygulayacağız.

Bu olgularla birlikte, gündemimizi meşgul eden durumlara son vermek, Şanlıurfa'ya daha iyi hizmetlere odaklanabilmek için, halkımızın ortak görüşü ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevime herhangi bir siyasi partiden 'bağımsız' olarak devam etme kararını aldık.

Şanlıurfa gündemini uzunca bir süredir meşgul eden siyasi kavgaları nihayete erdirmek, siyasi ayrılıklar ve kutuplaşmalar yerine hizmetlerin, yatırımların ve Şanlıurfa'nın geleceğinin konuşulmasına imkan sağlamak adına bağımsız ve birleştirici bir siyaset tarzının fayda sağlayacağı kanaatindeyim. Aldığımız karar, en ince ayrıntısına kadar düşünülüp halkımızın görüşleriyle desteklenmiştir. Bu konuda bizlere destek veren ve büyük teveccüh gösteren kadim şehrimize teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Erbakan'dan tepki: 'Cumhurbaşkanı kendisi için 'Zübük' demişti'

Belediye başkanlığı görevine bağımsız olarak devam edeceğini duyuran Gülpınar'ın, AKP'ye katılacağına dair iddialar gündeme geldi.

Söz konusu iddialara ilişkin Fatih Erbakan'dan açıklama geldi. Erbakan, Gülpınar’ın “Kararı YRP ile istişare ederek aldık” sözlerine değinerek şunları dedi:

“Bir takım duyumlar geliyordu ama kesin bir bilgi yoktu. Biz açıklamasına şaşırdık. Herhangi bir istişare olmadı bizimle. Üzülerek söylüyorum bizimle bir istişare olmadı. İstişare kelimesi çok mantıklı değil. Bilgi olarak da söylüyorsa öyle bir şey de olmadı.”

Erbakan, Gülpınar’ın belediye meclisindeki istifa açıklamasına ilişkin “Bugün belediye meclis üyeleriyle yaptığı toplantıda da kendisi bizzat söylüyor ‘Ben anket yaptırdım halkın yüzde 79’u istifa etme diyor ama ben çalışamıyorum, baskılar oluyor, projelerim onaylanmıyor, taleplerim geri çevriliyor o nedenle istifa edeceğim’ diyor. Yüzde 79’a rağmen yapılan bir işten hayır geleceğini zannetmiyorum" yorumunda bulundu.

Gülpınar’ın AKP’ye geçeceği iddialarına da tepki gösteren Erbakan, şu ifadeleri kullandı:

“Bilemiyorum. Kendisi için ‘sirk cambazı’ ve ‘Zübük’ ifadelerini kullanan bir yapıya tekrar giderse artık diyecek bir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanı kendisi için bizim partiye geçtiğince ‘sirk cambazı’ ve ‘Zübük siyasetçiler’ ifadelerini kullanmıştı.”