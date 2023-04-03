AKP ve MHP'nin TSK personel yasa teklifinde mühimmat ayrıntısı

AKP ve MHP’nin imzasıyla TBMM’ye gelen ve “Genelkurmay başkanının bazı yetkilerinin Milli Savunma bakanına devredilmesini” öngören maddeler içeren ve uzmanların uyardığı “TSK personel yasasında değişiklik teklifinde” dikkat çeken başka maddeler de yer alıyor.

Cumhuriyet'ten Sena Yaşar'ın haberine göre, teklif ile yasadaki “silah, mühimmat ve bunlara ait yedek parçalarla patlayıcı maddeleri ihracı veya yurtdışına çıkarılmasına Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın görüşü alındıktan sonra Milli Savunma Bakanlığı’nca izin verilebilecek” maddesinden “Genelkurmay Başkanlığı” ibaresi çıkarılıyor. Teklif yasalaşırsa MSB, Genelkurmay’dan görüş almadan yurtdışına silah ve mühimmat sevk edebilecek.

Ayrıca, teklif ile general ve amirallerin bir üst rütbeye yükseltilmesinde aranan “Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyelerinin üçte ikisinin kabulü” şartı da kaldırılacak. Bunun yerine “YAŞ kararları” esas alınacak.

‘TSK’ye yapılacak en büyük darbe'

Emekli Tuğgeneral Ali Er, teklifin “AKP’nin Meclis’te çoğunluğu kaybetme korkusuyla şimdiden TSK ile ilgili değişiklikleri alelacele yasalaştırma girişimi” olduğunu söyledi. Er, “Meclis’in kapanmasına bir hafta kalmış. Yangından mal kaçırırcasına bunun yapılması iyi niyetle açıklanamaz” dedi. Genelkurmay’ın yetkilerinin kısıtlanmasına yönelik maddelere tepki gösteren Er, şöyle konuştu:

“Genelkurmay başkanına anayasa ile verilen temel görevler yok sayılıyor. Genelkurmay başkanını sadece cafcaflı üniformalar giyen memura döndürüyor. Burada yapılan, amiyane tabirle TSK’yi, siyasi iktidarın ‘borazan başı’ yapmaya çalışmak. Düzenleme, TSK’ye yapılacak en büyük darbedir. Önerinin Meclis’te reddedilmesi gerekir.”

TBMM Milli Savunma Komisyonu üyesi CHP milletvekili Özgür Ceylan da maddeler konusunda uyarılarda bulundu. YAŞ kararlarında, “üçte ikilik bir dengeye dahi tahammül edilemediğini” belirten Ceylan, “YAŞ’ta şu an 8 sivil, 4 asker var. 8’e 4’le karar alabiliyorken 8 yerine 6 yetsin diyor. Kafaya koymuş, bütün general ve amiralleri ben belirleyeyim, emekli edilecekse ben edeyim diye. İyi de kardeşim sen 14 Mayıs akşamından sonra yoksun” dedi.

Silah sevkıyatı düzenlemesine de tepki gösteren Ceylan, “Teklifteki en tehlikeli düzenlemelerden biri bu. Düzenlemeyle, ‘IŞİD’e silah, mühimmat yardımı yapacağım, bunu asker bilmesin’ mi demek istiyorlar? Zira daha önce mühimmat ve silah taşıyan MİT TIR’larını asker durdurmuştu” ifadelerini kullandı.