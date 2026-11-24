AKP kurmaylarının bir bölümü seçim için 2028 Nisan ayını işaret ederken, bir bölümü ise 2027 mayıs ya da kasım ayında bir seçim olabileceğini söylüyor.

Yani Türkiye en uzak ihtimalle bir buçuk yıllık bir sürenin ardından sandık başına gidecek.

Adet olduğu üzere, seçim sandığı ufukta görünür görünmez, seçim yasası ve siyasi partiler yasası bir kez daha tartışma konusu haline geldi.

Bugün Cumhuriyet’te yer alan habere göre, iktidar, seçimlerde ittifak zorunluluğunu ortadan kaldıracak ve cumhurbaşkanının bazı yetkilerini genişletecek bir formül üzerinde çalışıyor. Habere göre, AKP kulislerinde ağırlık kazanan değerlendirmeye göre, mevcut sistem içinde seçimlerde ittifaka ihtiyaç bırakmayacak bir yöntem üzerinde duruluyor. Bu arayışın bir ayağını cumhurbaşkanlığı seçiminin koşulları, diğer ayağını ise cumhurbaşkanının bazı yetkilerinin genişletilmesi oluşturuyor. Bazı AKP’lilerin “gevşetme” olarak tarif ettiği değişiklik, seçimde ittifak kurma ihtiyacını ortadan kaldıracak bir düzenlemeyi kapsıyor.

Nasıl olacak?

Bu formülün nasıl hayata geçirileceğine ilişkin henüz somutlanmış bir bilgi yok, haberde de buna işaret ediliyor.

Öte yandan söz konusu gündem geçtiğimiz ağustos ayında da masaya gelmiş, o sırada daha “somut” başlıklar konuşulmuştu.

Muhalefet partilerinin resmi bir ittifak kurmaksızın ortak liste, çatı parti ya da farklı seçim işbirliği modelleriyle bir araya gelmesini zorlaştıracak yeni kurallar üzerinde çalışıldığı ileri sürülmüştü.

Bu süreçte tartışılan başlıklardan birinin, seçim işbirliklerinin daha açık ve bağlayıcı kurallara tabi tutulması ile birleşme ya da yeni bir çatı parti üzerinden seçime girilmesini sınırlandıracak düzenlemelerin seçenekler arasında bulunduğu belirtilmişti.

Öte yandan hazırlık yalnızca ittifak ve ortak liste başlığından ibaret de değil.

MHP’nin seçimlere girmeyi zorlaştıracak hazırlıklar yaptığı, bunun için teşkilatlanma şartlarının ağırlaştırılması, il ve ilçe örgütlerine ilişkin aranan şartların değişmesi gibi başlıkların gündeme geleceği ifade edilmişti.

Neden önemli?

Tüm bu tartışmalar sonrası henüz somut bir taslak ortaya çıkmış değil.

Peki, tüm bu iddialar ne anlama geliyor?

AKP ve MHP, baştan aşağı düzen partilerinin çıkarı için hazırlanmış olan seçim yasasını aslında değiştirmek istemiyor.

Bu iki parti de 12 Eylül’ün izlerini barındıran, yurttaşların istedikleri partiye oy vermesinin önüne çeşitli engeller çıkaran seçim sistemini ve siyasi partiler yasasını savunuyorlar.

Bu savunu sadece bu iki partiyi değil, Meclis’teki diğer düzen partilerini de kapsıyor.

Baraj sisteminin tümden kaldırılmaması, Hazine yardımı adı altında kamu kaynaklarının bazı partilere altın tepside sunulması, ittifak sistemi denilen sistemle tüm bu adaletsizliklerin kalıcı hale getirilmesi orta yerde duruyor.

Şimdi AKP ve MHP, kaybettikleri seçmen ivmesini artık adet olduğu üzere kendi çıkarlarını merkeze alarak seçim yasasını değiştirerek çözmeyi amaçlıyor. Seçim sistemini ve siyasi partiler yasasını "demokratikleştirmeyi" amaçlayan tek bir kırıntının dahi şu ana kadar gündeme gelmemesinin nedeni de bu. İttifak kurulacaksa AKP'nin ve MHP'nin istediği gibi, onların çıkarlarını güçlendirecek, karşılarında yer alacak aktörlerin işlerini zorlaştıracak şekilde kurulsun isteniyor.

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