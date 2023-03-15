AKP ve MHP'nin oylarıyla: İYİP'in seçim güvenliği önergesi reddedildi

İYİP'in “Deprem felaketinin gölgesinde gerçekleştirilecek seçimlerin güvenlikle sonuçlanmasının sağlanmasının araştırılması” amacıyla verdiği Meclis Araştırma Önergesi, AKP ve MHP milletvekillerinin oyları ile reddedildi.

Önergenin gerekçesini açıklayan İYİP Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat, “Yaralar sarılmadan, afet bölgesinde insanlarımıza barınacakları çadır, konteyner hâlen bulunamamışken (...) Cumhurbaşkanı, seçimi 14 Mayıs olarak ilan etti. Seçimler 18 Haziran’da yapılsaydı birçok eksiklik belki giderilebilirdi ama yangından mal kaçırıyorsunuz” dedi.

Önergeye CHP de yanıt vermemiş

Depremzedelere ayrı seçen kütüğü hazırlanması için oluşturdukları teklifi 28 Şubat'ta CHP ve AKP'ye götürdüklerini aktaran Sunat, iki partiden de dönüş alamadıklarını söyledi.

İçişleri Bakanlığı'nın depremzedelerin oy kullanabilmesi için oluşturduğu takvimi "eziyet" olarak tanımlayan Sunat, "Kaç yüz bin kişi veya kaç milyon kişi afet bölgesi dışına çıkmıştır?" sorusuyla planlama eksikliğine dikkat çekti.

Deprem bölgesi özelinde "parmak boyası" uygulamasının getirilmesini öneren Sunat, olası şaibelerin ortadan kaldırılmasını istedi.

CHP: 280 bin sandık görevlimiz olacak

İYİP'in önerisi hakkında söz alan HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç "Türkiye, demokratik seçim standartları açısından demokratik olmayan ülkeler kategorisinde yer alan bir ülke" derken, CHP grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili Zeynel Emre ise "Bizim 280 bin sandık görevlimiz olacak. Milletin Meclisi iş birliği yapsın, sandığa giderken insanların içerisinde en ufacık bir kuşku bırakmayalım; bundan niye kaçınıyorsunuz?" dedi.

Genel Kurul'da yapılan oylamada araştırma önergesi, AKP ve MHP milletvekillerinin "ret" oylarıyla kabul edilmedi.