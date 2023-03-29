AKP ve MHP'nin ittifak ortağı HÜDA PAR'ın parti programı: 'Kadın için öncelik evi olmalı'

14 Mayıs seçimlerinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a desteğini açıklayan ve seçimlere AKP listesinden girecek olan HÜDA PAR’ın parti programındaki gerici görüşler bir kez daha gündeme geldi.

T24'ün aktardığına göre, seçimlerde Cumhur İttifakı’nı destekleyen, Hizbullah'a yakınlığı ile bilinen HÜDA PAR’ın parti programındaki çağ dışı görüşleri; laik eğitimi, kadın ve insan haklarını, Türkiye Cumhuriyeti'nin yapısını hedef alıyor.

Parti programındaki bazı maddeler şöyle:

Karma eğitimden vazgeçilmeli

Zorunlu karma eğitimden vazgeçilmeli, isteyen aileler çocuklarını yüksek öğrenim dâhil eğitimin her kademesinde erkek veya kız okullarında okutabilmelidir.

Kadın için öncelik evi olmalı

Kadın ile erkek arasında çalışma hakkı noktasında bir ayırım yoktur. Ancak erkek ve kadının gerek ailedeki gerekse toplumdaki konumları ve fizyolojik özellikleri dikkate alındığında, konum ve özelliklerine uygun iş sahalarının bulunması gerekir. Bunun yanında geçim yükümlülüğünü erkeğin yüklenmesi, kadın için çalışmada tabii önceliğin evi olması gerektiğine inanmaktayız.

Zina suç olarak tanımlanmalı