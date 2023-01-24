AKP ve MHP'li vekiller 'devlet içindeki çete yapılanmalarının araştırılmasını' reddetti

HDP Grubu’nun, “Devlet içindeki çete yapılanmalarla ilgili iddiaların araştırılması” amacıyla TBMM Başkanlığı’na verdiği önerge, AKP ve MHP milletvekillerinin oyları ile reddedildi.

TBMM Genel Kurulu’nda önergenin gerekçesini HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, "Tüm toplumun büyük bir endişeyle izlediği çeteleşme, mafyalaşma, bunların devletle ilişkisi ve siyasi cinayetlerle ilgili iddiaların araştırılmasını istiyoruz. Doğal olarak da TBMM’nin bu konuda yapması gereken en temel işlerden bir tanesinin buna hızlıca el atması ve bu konuda doğrudan bir sorumluluk almasını beklemektir” dedi.

'Bütün bu katiller ve şebekeler sonuçta ödüllendirilmişlerdir'

Faili meçhul cinayetlere dikkat çeken Çepni, “Türkiye tarihi bir teki dahi aydınlatılmamış cinayetlerle doludur; binlerce faili meçhul gözaltında kayıplar ve siyasi cinayetler. Bırakın bu cinayetlerin, bu suçların aydınlatılmasını, bırakın bunlarla ilgili sağlıklı bir kovuşturmanın yürütülmüş olmasını, tam tersine tüm bu suçlar neredeyse bir yönetme biçimi hâline gelmiştir; katiller bırakın cezalandırılmayı ödüllendirilmişlerdir. Göstermelik yargılamalarla kimi mahkeme kararları ortaya çıkmasına rağmen sonuçta gördüğümüz gerçek şu ki bütün bu katiller ve şebekeler sonuçta ödüllendirilmişlerdir” diye konuştu.

'Sokaklar suç şebekelerinin hesaplaşma yerine dönüşmüştür'

Suçluların yeterli cezaları almadığını ifade eden Çepni, şunları söyledi:

“Tetiği çekenler göstermelik olarak ceza almıştır ama tetiği çektirenler, bunun arkasındaki şebekeler gizlenmiş ve bunlar doğrudan siyasetin merkezine yürümüşlerdir. Türkiye'de çeteleşme ve uyuşturucu trafiği artık çok çıplak bir biçimde yaşanıyor. Sokaklar uyuşturucu çetelerinin, mafyaların, mafya babalarının hesaplaşma yerine dönüşmüş durumdadır ve bu hesaplaşmalar içerisinde suçsuz insanlar yoldan geçerken, evinin balkonunda otururken hayatlarını kaybetmişlerdir. Sokaklar suç şebekelerinin hesaplaşma yerine dönüşmüştür. Uzun namlulu silahlarla çeteler birbiriyle hesaplaşmaya girişmişlerdir ve uluslararası uyuşturucu çetelerinin baronları, çete şefleri Türkiye'yi mekân edinmişlerdir, yurt edinmişlerdir.”

AKP'li Yel: Kimsenin gözünün yaşına bakmadık

AKP Grubu adına söz alan Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, “Bir dönem ülkenin dört bir yanında türemiş, kerameti kendinden menkul, cafcaflı lakaplarla anılan sözde babaların racon kestiği Türkiye'yi hukuktan başka yöntemlerin geçerli olmadığı bir seviyeye getirdik. Özellikle uyuşturucu suçlarıyla mücadele ederken kimsenin gözünün yaşına bakmadık. Dünyada uyuşturucu suçlarına en ağır cezaların verildiği ülkelerin başında geliyoruz” dedi.

HDP’nin “devlet içindeki çete yapılanmalarla ilgili iddiaların araştırılması” için verdiği önergenin öne alınması önerisi AKP ve MHP’li vekillerin oylarıyla reddedildi. (ANKA)