AKP ve MHP’li belediye meclis üyeleri ve dört aşiret CHP'ye katıldı

Şırnak'ta AKP ve MHP'li meclis üyeleri CHP'ye katıldı.

Silopi ilçesine bağlı Görümlü Belediyesi MHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Kotlutekin ve AKP meclis üyesi Nihat Keskin'de partilerinden istifa ederek CHP'ye katıldı.

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre; Silopi ilçe başkanlığında gerçekleşen törende il başkanı Cangir Bilin, 60 kişiye rozet taktı.

CHP'ye katılımların devam edeceğini belirten CHP Şırnak il Başkanı Bilin, “Güneydoğuda partimize katılımlar yoğun bir şekilde devam ediyor. Beytüşşebap ve Güçlükonak ilçelerimizde yoğun katılımlar var yakın bir zamanda 300'e yakın kişi partimize katılacaklar. Silopi ilçemize bağlı Görümlü belediyesinde AKP ve MHP'li meclis üyeleri de partimize katıldı. Görümlü Beldesinin altı tane büyük aşireti var dört tanesi partimize katıldı. Bu katılımlarla önümüzdeki yerel seçimlerde buradaki belde belediyesini yüzde 90 biz alacağız” diye konuştu.