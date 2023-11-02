AKP ve MHP oylarıyla: 'KYK yurtlarındaki ölümler araştırılsın' önerisi reddedildi

CHP'nin KYK yurtlarındaki sağlık ve can güvenliği sorunlarının araştırılmasına Meclis'e araştırma önergesi verdi. Ancak diğer önergelerin önüne alınarak Genel Kurul'a getirilen grup önerisi, AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Grup önerisi üzerinde söz alan CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, "Sivas'ta KYK yurdunda asansör arızalandı, Çorum'da asansör arızalandı. Ordu'da çocuklarımız kurtuldu, halat koptu. Bunlar yurtlarda oluyor. Bu çocuklar devlete emanet. Bunlar Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurtları, bunlar bizim çocuklarımız, bunlar siyasetin malzemesi değil; geleceğimiz" dedi.

Aydın'da KYK yurdundaki asansör faciasında hayatını kaybeden Zeren Ertaş'ın babasının, "Ben devlete inancımı kaybettim. Çocuğumu ilk defa devlete emanet ettim ancak devlete benim çocuğuma bakamadı" sözlerini hatırlatan İYİP Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, "Devleti, milletin gözünde bu hale düşürmeye hiç utanmıyor musunuz? Liyakatsız kadrolarınız sayesinde maalesef Türk milleti, devlete olan güvenini kaybetmiş durumda" diye sordu.

'Bu cinayetler politiktir'

Yaşananların ''ihmal değil cinayet'' olduğunu vurgulayan HEDEP Dersim Milletvekili Ayten Kordu, şöyle konuştu: "Bu cinayetler politik cinayetlerdir. Öğrenciler yoksul, öğrenciler yurtlarda yaşamak için kendilerine yer bulamıyorlar. Ev kiralamak istiyorlar kiralar çok yüksek. Yaşayamıyorlar ve çoğu öğretimden çekilerek işçi sınıfına dahil oluyor. Bu ülkenin çoğunluğunu açlığa, yoksulluğa mahkum eden burada oturan ve her şeye elini 'hayır' diye kaldıran AKP-MHP hükümetinin ve ona bu konuda destek veren tüm faşist yapılanma blokunun kendisidir. Öğrenciler yurt bulamadıkları için bulundukları yerlerde cemaatlere ve tarikatlara yönlendiriliyorlar."