AKP ve MHP Borsa İstanbul’da yapılan manipülatif işlemlerin araştırılmasını reddetti

TBMM Genel Kurulu’nda CHP’nin verdiği Borsa İstanbul’da yapılan manipülatif işlemlerin araştırılması önergesinin ele alınması yönündeki grup önerisi AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Borsa İstanbul’da 'büyük bir soygun' olduğunu dile getirerek, “İktidar Borsa İstanbul’u büyük bir kumarhaneye çevirdi” dedi. Budak, manipülasyonun suç olduğunu belirterek, “Şu ana kadar iktidar bir şey yapmamıştır. 10 kişi gözaltına alınmış, beşi tutuklanmış, beşi gönderilmiş. Kim olduğu belli değil. Asıl suçlular dışarıda” diye konuştu.

Budak, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin Borsa İstanbul’a yatırım çağrısı yaptığını ancak amacın borsadaki 'küçük yatırımcıları silkelemek' olduğunu savundu. Budak, “Arkadaşlar 12 Eylül’de borsa çöktü. Borsa yüzde 150 götürüldü. Kamu bankaları aracılığıyla. Banka hisseleri aynı zamanda, bakın burada bir tane de grafik var. VakıfBank’ın grafiğinde yukarıya doğru bir hareket çok kısa sürede, sonra aşağıya çakılma… Halk Bankası’ndaki kayıp da bu kadar kısa sürede yüzde 56. Bu maalesef borsa diliyle ‘keriz silkeleme’dir” dedi.

AKP'li Aydemir: Neresi suç bunun?

AKP Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Borsa İstanbul’a ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin yatırımcıyı uyardığını aktararak, “Bir Maliye Bakanımızın yatırımcılarını uyarması, dolardan, faizden daha fazla kazandırıyor demesi, altından daha fazla kazandırıyor demesi. Neresi suç bunun” diye sordu. Aydemir, “İşsizlik oranında tek haneli rakama düşürdük. Nasıl düşürdük, Maliye Bakanımızın çağrısıyla düşürdük. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla, Cumhurbaşkanımıza yatırımcının güven duymasıyla bunu sağladık” dedi.

CHP’nin grup önerisi AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. (ANKA)