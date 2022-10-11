Erdoğan'ın danışmanlarının da adı karışmıştı: CHP'den ‘borsa yolsuzluğu’ için hamle

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, tarafından hazırlanan araştırma önergesi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Bugün TBMM Genel Kurulu'nda gündeme alınması istenecek önergenin gerekçesinde; İstanbul Borsası bünyesindeki piyasalarda, temmuz ayı başından başlayarak eylül ayı ortalarına kadar yapılan bazı işlemlerin“piyasa dolandırıcılığı suçu” kapsamında soruşturulmaya başlandığına dikkat çekildi.

Önergede, şu görüşe de verildi:

“Ayrıca, tek adam rejiminin aldığı kimi ekonomik kararların da sermaye piyasalarında küçük yatırımcıların, büyük oyuncular tarafından ‘silkelenmesine' zemin hazırladığı da anlaşılmaktadır. Bazı hesaplamalara göre, küçük yatırımcının zararı 5 milyar dolar düzeyindedir. Güven erozyonunu derinleştiren ve küçük yatırımcıların milyarlarca dolar zarar etmesine yol açan bu sürecin ve ekonomi yönetiminin bu süreçteki sorumluluğunun ortaya çıkarılması görevi TBMM'ye düşmektedir.

Borsa İstanbul'da yapılan manipülatif işlemlerde kamu görevlilerinin ve kamu kurum ve kuruluşlarının rolü ve sorumluluklarının belirlenmesi, küçük yatırımcıların uğratıldığı zararın tespiti, bu tür işlemlerin tekrarlanmaması, sermaye piyasalarının rüşvet ve yolsuzluklardan arındırılarak güvenilir bir alana dönüştürülmesi, piyasayı düzenlemek ve denetlemekle görevli kurumların bağımsızlığının sağlanması için alınacak önlemlerin araştırılması amacıyla Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri kapsamında bir Meclis araştırması açılması konusunda gereğini arz ederiz."