AKP ve Cemaat aynı cenazeye ağladı: 'Aynı acıda buluşmaları yersiz değil...'

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, "Hekimoğlu İsmail" takma adı ile bilinen yazar Ömer Okçu'nun ölümünü bugünkü köşesine taşıdı.

Aykut Edebali'nin ölümünü yazmayı planlarken Ömer Okçu'nun ölüm haberini aldığını aktaran Terkoğlu, neler olacağını merakla beklemeye başladığını yazdı. İktidara yakın medyanın "acı haber" olarak servis ettiği gelişme sonrası AKP'liler peş peşe taziye mesajları yayımladı.

Soylu, Gökçek, Şentop

Terkoğlu, taziye mesajı yayımlayan isimleri "Meclis Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi, Melih Gökçek taziye mesajlarında birbirini izledi. “Ağabey” diyor, “yıllardır düşünce dünyalarını etkilediğinden bahsediyorlardı”." ifadeleri ile aktardı.

'Berrak bir su gibiydi'

"Kafamı merakla diğer tarafa çevirdim" diyen Terkoğlu, Pensilvanya'dan gelen taziye mesajını da köşesinden aktardı. Terkoğlu; "Gülen, Hekimoğlu için “berrak bir su gibiydi” diyor, “askerlik mesleğinin kazandırdığı hususiyetleri hizmet hayatına tatbik ederdi” diyerek devam ediyordu. Gülen’i öteki FETÖ’cüler takip etti. FETÖ’cüler ile AKP-devletin zirvesi aynı acıda buluşmuştu." dedi. Terkoğlu bu duruma "elbette yersiz değil" dedi ve yazısının devamında nedenlerini aktardı.