AKP uçmaz Akit uçurur: 'Altın, bakır, çinko ne ararsan var...'

Akit gazetesi her gün gelen zamlar, yüksek enflasyon ve geçim sıkıntısı yaşayan yurttaşlar ile dalga geçmeye devam ediyor.

İktidar yandaşlarının dahi paylaşmaya utanacağı başlıklara imza aran Akit gazetesi Maden Tetik ve Arama kurumu tarafından yapılan inceleme sonucunda Elazığ'da, bakır, altın, çinko, kobalt ve birçok maden bulunduğunu duyurdu. Haberde resmi bir açıklamaya yer verilmezken bölgede yaşayan yurttaşların görüşleri dışında bir kaynak olmaması dikkat çekiyor.

Benzer bir haber bu yılın Mart ayında yine basında yer bulmuş yine resmi bir açıklama olmaksızın yurttaşların görüşlerine yer verilmişti.

Akit'in haberinin görseli

Kamu kurumları yok patronlar var

Her seçim öncesi yandaş basında yapılan petrol, doğalgaz, altın gibi kaynakların bulunduğuna dair uydurmaları anımsatan haberde MTA ve Türkiye Petrollerinin çalışma yaptığı ifade edilse de herhangi bir resmi açıklama veya kaynak yer almıyor.

Siyasi ikbal uğruna yapılan böylesi içerikler kamunun değerleri olan kurumları halkın nezdinde itibarsızlaştırmaktan başka bir işe yaramıyor.

Ayrıca Yeni Akit’in haberinde resmi açıklamalara yer verilmezken madenlerin şirketlere bir an önce peşkeş çekilmesi gerektiği de yer alıyor. Çelikler Holding ve Port Madencilik şirketlerinin katıldığı ihalenin iptal edilmesi sonrasında “ilçe sakinlerinin” ihalenin sonuçlanıp çalışmaların başlamasını istediği ifade ediliyor. Böylelikle Yeni Akit iddia ettiği “Cumhuriyet tarihinin en büyük rezervlerinin” patronlara bir an evvel peşkeş çekilmesini arzuluyor.