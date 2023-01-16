AKP tweeti paylaşan Valilik, tepkiler gelince silmek yerine en üste sabitledi

Twitter'dan AKP bayraklarının olduğu bir propaganda videosu paylaşan Muğla Valiliği, eleştiriler gelmesi üzerine mesajı en başa sabit tweet yaptı.

Haber Merkezi

Muğla Valiliği, resmi Twitter hesabından AKP ve Erdoğan'ın mitinglerinden çekilen görüntülerden oluşan bir video paylaştı.

AKP bayraklarının göründüğü video ilk olarak, 'Erdoğan Dijital Medya' hesabından paylaşılırken, Valilik söz konusu videoyu “Muğla aşkı içimizde hiç bitmeyecek, Recep Tayyip Erdoğan” ifadeleri ile paylaştı.

Videoda sık sık AKP görsellerinin görülmesi yoğun eleştirilere sebep olurken Valilik eleştiriler üzerine videoyu silmek ya da açıklama yapmak yerine Twitter hesabında en üste sabitledi.

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