TKP Muğla İl Başkanı'ndan valiliğe tepki: Bu 'aşk' sermayenin ölümcül talan aşkıdır

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Muğla’da Adliye Sarayı yanında toplu açılış töreni gerçekleştirdi.

İnşaat işçilerinin Sinpaş tarafından zorla mitinge götürüldüğü, Köyceğiz'de pek çok okulun iletişim grubunda AKP propagandası içeren çağrı videosu paylaşılan miting sonrasında Muğla Valiliği resmi twitter hesabından miting görüntüleri eşliğinde AKP’nin propagandasını yaptı.

Valilik Erdoğan'ın hesabını etiketlediği paylaşımında "Muğla aşkı içimizde hiç bitmeyecek" diye yazdı.

'Bu aşkın ızdırabını Muğlalılar çekiyor'

TKP Muğla İl Başkanı Ahmet Aksüt valiliğin bir siyasi partinin propaganda bürosu gibi davranmasına tepki gösterdi.

Aksüt yaptığı açıklamada “Devletin valisini İl İdaresi Kanunu’nda kalkıp Cumhurbaşkanı temsilcisi olarak tanımlarsanız olacağı budur. 'Muğla aşkı'nın ızdırabını da coğrafyasının %65’i maden arama ruhsatı ile talana açılan Muğlalılar çekiyor. Milli Parkı Sinpaş’a talan ettirilen Marmarisliler, toprakları çimento fabrikasına feda edilmek istenen Deştinliler, Akbelen ormanını kömüre karşı savunan Milas İkizköylüler, Cennet Koyu hukuksuz bir şekilde Cengiz İnşaat’a hediye edilen Bodrumlular çekiyor. Bu “aşk” sermayenin ölümcül talan aşkıdır ve elbette halkta karşılığı yoktur” dedi.