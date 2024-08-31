AKP Sözcüsü'nden 'Dilruba Kayserilioğlu' çıkışı: Şuursuzluk

Bir sokak röportajında Instagram'a getirilen erişim yasağını, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve sokak hayvanlarına ilişkin katliam yasasını eleştiren Dilbura Kayserilioğlu, 12 Ağustos’ta “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” ile “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kamuoyunda büyük tepki çeken tutuklamanın ardından Dilruba Kayserilioğlu'nun "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasından tahliyesine karar verildi ancak diğer suçlamadan tutukluluğu 29 Ağustos'a kadar devam etti. Kayserilioğlu'nun tahliyesinde de usulsüzlük yapıldığı iddia edilmiş, avukatı ve ailesine haber verilmediği söylenmişti.

Tahliye edilmesinin ardından Dilruba Kayserilioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açılış konuşmasını yaptığı 93. İzmir Enternasyonal Fuarı'na katıldı. Kayserilioğlu, protokolde Özel'in yanında oturdu.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Dilruba Kayserilioğlu'nun İzmir Enternasyonel Fuarı açılışında protokolde oturtulmasına tepki gösterdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "her türlü nefret söylemiyle ve nefret siyasetiyle mücadelelerinin en kararlı şekilde süreceğini" öne sürdü.

"Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve farklı siyasi partilere gönül vermiş vatandaşlarımıza hakaret edilmesi, fikir özgürlüğü değildir" değerlendirmesinde bulunan Çelik, bunları kınanması ve reddedilmesi gereken nefret söylemleri olarak nitelendirdi.

Çelik, şunları kaydetti:

"Hakaret ve tahrik içeren provokatif açıklamalar ancak ilkel bir nefretin ve demokrasi düşmanı nefret siyasetinin ürünüdür. Bu nefret söylemleriyle demokratik siyaset ve hukuk zemininde kesin bir şekilde mücadeleyi sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı makamına ve vatandaşlarımıza yönelik hakaretler eden bir kişinin, CHP Genel Başkanı tarafından protokolde ağırlanması, alkışlanması ve üstüne taltif edilmesi asla kabul edilemez. Bir siyasi partinin yöneticileri nefret ve hakaret söylemlerinin hamisi olamaz. Nefret söylemlerine kıymet verilmesi tam bir şuursuzluktur."

Binlerce kişi 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten yargılanıyor

Dilbura Kayserilioğlu hakkında iki ayrı soruşturma devam ediyor. Savcılar karar verecek ancak iki ayrı sucun iki dava olarak devam etmesi büyük olasılık.

Ülkede yaklaşık 150 bin kişinin "Cumhurbaşkanına hakaret"ten yargılandığı düşünülüyor.

Bu suçtan yargılananlar arasında protokolde yeri bulunan siyasi parti liderleri, milletvekilleri dahil çok sayıda kişinin yer aldığını düşünürsek, Çelik'in protokol çıkışının siyasi nedenlerle yaptığı anlaşılıyor.