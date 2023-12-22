AKP Sözcüsü Çelik'ten yerel seçim açıklaması: 'Cumhur İttifakı'nda bir sorun yok'

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, belediye başkan adaylarının belirlenmesine dair, “Ay sonu itibariyle söylenmişti ama biraz esneyebilir. Çünkü teşkilatlarımız buraya geliyor. Teşkilatlarımızın gelmesiyle birlikte bu istişareleri yapıyoruz. Dolayısıyla takvimde bir esneme olabilir" dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Genel Merkezi'nde 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'Önümüzdeki günlerde çalışmalara devam edilecek'

Çelik, seçim hazırlık anlamında teşkilatların davet edilerek istişareleri sürdürme şeklinde çalışmaların devam ettiğini, illerdeki değerlendirmelerin teşkilatlarla masaya yatırıldığını ifade etti. Vatandaşların taleplerinin kapsamlı bir şekilde ele alındığını söyleyen Çelik, “Bunun yanı sıra da teşkilatlarımızın önümüzdeki seçimlere hazırlıklar anlamında ne şekilde ki hazırlıklar yaptıkları, burada eksik görülen varsa onların tamamlanması ve bu seçimlerden Cumhur İttifakı'nın en güçlü şekilde için her boyutuyla bütün bu çalışmalar değerlendirilmiş oluyor” ifadelerini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın illerle istişaresinin devam ettiğini söyleyen Çelik, “Bugünle birlikte Ankara, Adana, İzmir, İstanbul, Balıkesir, Samsun, Bursa, Denizli, Kayseri, Kocaeli, Sakarya, Gaziantep, Ordu, Malatya ve Trabzon'la birlikte bugün bütün bu çalışma buraya kadar tamamlanmış olacak. Aynı şekilde Cumhurbaşkanımızın takdirlerine bağlı olarak diğer illerle de önümüzdeki günlerde bu çalışmalar devam edilecek" dedi.

'Ay sonu itibariyle söylenmişti ama biraz esneyebilir'

Çelik, Erdoğan’ın "Aralık ayının sonuna doğru birinci derecede büyükşehirlerimizin adaylarını açıklayacağız" sözlerini hatırlatan bir gazetecinin, belediye başkan adaylarının ne zaman açıklayacağına dair sorusunu şöyle yanıtladı:

"Ay sonu itibariyle söylenmişti ama biraz esneyebilir bu. Çünkü teşkilatlarımız buraya geliyor. Teşkilatlarımızın gelmesiyle birlikte bu istişareleri yapıyoruz. Dolayısıyla takvimde bir esneme olabilir. Zaten vaktimiz var, acelemiz yok. Burada önemli olan seçimlere rahat bir şekilde hazırlanabilecek şekilde bütün bu istişarelerin en derin istişare anlamında yapılması.

Şimdiye kadar çeşitli ilçelerle ilgili de olmak üzere temayüller yapıldı. O temayüllerden sonra genel merkezde daha derin bir istişare gerçekleştirilerek bütün bu seçime hazırlık, vatandaşlarımızın değerlendirmeleri, vatandaşlarımızın ilettiği talepler, istekler. Genel merkezimizi de bu şekilde de değerlendirilmiş, not alınmış oluyor. Dolayısıyla biraz vaktimiz var. Biraz küçük bir revizyon yapabiliriz açıklamayla ilgili. Biz bir yandan da tabii ki biliyorsunuz her seçimde seçim beyannamesi hazırlıyoruz. Seçim beyannamesiyle ilgili çalışmalarımızı devam ettiriyoruz."

'Cumhur İttifakı açısından bir sorun yok'

"Cumhur İttifakı'nda Cumhurbaşkanımızın ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla oluşmuş heyetler arası görüşme verimli bir şekilde devam ediyor" ifadelerini kullanan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zaman zaman birtakım yansıyor haberlere ‘Şurada sorun var, burada sorun var’. Bunlar müzakerenin doğasıyla ilgili şeyler. Geçen gün Devlet Bahçeli de açıkladı. ‘AK Parti ile MHP arasında çözülmeyecek sorun yoktur.’ dolayısıyla gayet verimli karşılıklı anlayış içerisinde sorun alanlarını giderip iş birliği alanını büyütecek şekilde yapılıyor. Cumhur İttifakı'nın diğer bileşenleriyle ilgili olarak da Sayın Genel Başkan'ımız, Cumhurbaşkanı'mız biliyorsunuz o liderlerle görüştü. Orada tabii ortaya çıkan sonuçlar var. O sonuçlar çerçevesinde buradaki genel merkezimiz o sonuçları değerlendiriyor. Onlar da yakın zaman içerisinde şekillenecekler. Dolayısıyla burada Cumhur İttifakı açısından bir sorun yoktur."