AKP Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yanıt: Cumhurbaşkanımız harcayacak boş vakti yok

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan’a TV’de tartışma çağrısı hakkında konuşan Çelik, "Cumhurbaşkanımızın bunun için harcayacak boş vakti yok. Ne dediği belli olmayan birisiyle neyi tartışacaksınız" dedi.

Çelik'in açıklamasında öne çıkanlar satırbaşları şöyle:

'Mücadele verilmeseydi sınırımız etrafında terör devletçikleri olacaktı'

Sınırımızda terör adacıkları oluşturulmaya çalışıldı. Türkiye bedeli ne olursa olsun buna müsaade etmeyecektir. Küresel vesayete dünya beşten büyüktür ilkesiyle karşı çıkıyoruz.

İçeride sürekli milletin iradesini aşağı çeken bütün olayların çerçevesi ulusal düzeyde olan vesayetti. Egemenlik kayıtsız şartsız ilkesine tenzilat yapmaya kalkanlar oldu, netice itibariyle millet sandığa verdiği önemle bu tehditleri bertaraf etti.

Terörün etrafta oluşturmaya çalıştığı şey fiziki terörden ibaret değildir. Bu fiziki terörün ardında ülkemizi hedef alan projelerdir. Ülkemizi ve bölgemizi siyasi mengeneye sıkıştırmaya çalışan bu terör olgusu gündemimize bölgesel vesayet olarak geldi.

Bu mücadele verilmeseydi şimdi sınırımız etrafında terör devletçikleri olacaktı. Hem bölge barışını bozmak, hem de Türkiye'nin burnu dibinde kaos yapıları olacaktı.

Bir de bütün insanlığın başında olan küresel vesayet var. Buna karşı da daha adil bir dünya küresel bir eşitlik çağrısı anlamında dünya 5'ten büyüktür anlayışıyla karşı çıkıyoruz.

'TOGG'a sevinemeyenler var, bunlar travmatik tipler'

TOGG otomobilinin üretime geçmesiyle birlikte Devrim otomobilinin nasıl engellendiği anlaşılmıştır. Dolayısıyla Türkiye'nin yüzüncü yılına girerken 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüştürülmesi sevindiricidir.

Tabii ki sevinemeyenler var, bunlar milletin iyiliğinden mutlu olmayan travmatik tipler. Bu travmanın tedavisi yok. Türkiye Yüzyılı toplantısının hemen arkasında somutlaşan bir unsur olarak TOGG gündeme geldi. Arkasında aslıda büyük bir özgüven devrimini saklıyor. Büyük reformcu dönüşüm herkes için özgüven devrimini ortaya koydu.

'TSK'ya karşı bunu yaptığınızda bu provokasyondur'

Terör örgütünün çevrelerden aldığı akılla kara propaganda yapmasının Türkiye'de karşılık bulması utanç vericidir. Bunun en önde gelen örneklerinden birisi TSK'ya kimyasal silah iftirasının atılmasıdır. Bunun yegane kaynağı terör örgütüdür. Bu provokasyondur. Bir ordunun karşı karşıya kalacağı en ağır suçtur.

TSK gibi hassasiyeti çok yüksek olan orduya karşı bunu yaptığınızda bu provokasyondur. Bunun söylenmesinin fikir hürriyetiyle ilgisi var mı yok mu diye temelsiz bir tartışma yapılıyor. TSK kimyasal silah kullandı diye aşağılık bir iftiranın dillendiriliyor olması nefret suçu mu, ifade özgürlüğü mü?

Bu alandaki tekelci yapıların bu alanda kurulmuş tekelci hegemonyaların kırılması bakımından düzenlemeleri, o alanın demokratikleşmesi bakımından gündeme getireceğiz.

'Kılıçdaroğlu'na hatırlatmak isteriz, seçimler Türkiye'de yapılacak'