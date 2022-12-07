AKP Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na: Darbeci tanklar kime yol veriyorsa diktatör odur

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki konuşmasına verdiği yanıtta "Darbeci tanklar kime yol veriyorsa, diktatör odur" dedi.

AKP genel merkezinde muhabirlerle bir araya gelerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Çelik, "Kılıçdaroğlu darbeye darbe diyemeyen birisidir. Türkiye'de diktatörlük olsaydı, Kılıçdaroğlu diktatörlük de diyemezdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş bu köklü partinin bu duruma düşürülmesi acıdır" ifadesini kullandı.

'Yüce Meclis'e saygısızlık yaptı'

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Meclis'te yaptığı konuşmada yüce meclise saygısızlık yaptığı görülmektedir. Milletvekillerimize dönüp sizin nasıl vekil seçildiğinizi biliyoruz diyor. Evet bizim vekillerimiz nasıl vekil oldu herkes biliyor, seçildiler. Ama sizin nasıl genel başkan olduğunuz bellidir. Milletin iradesi ile seçilen vekillere bunu söylemesi milletle kavgadan başka bir şey değildir.

Bütün dünyada diktatörlerin bir özelliği vardır, diktatörler halktan korkarlar ve tankların arkasına saklanırlar. 15 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanımız milli iradeye sahip çıktı ve kendisini öldürmek isteyen tankların arasından geçip geldi. Darbeci tanklar kime yol veriyorsa, diktatör odur. Kılıçdaroğlu tankları geçip, televizyondan seyretti. O darbeciler o gün kimi öldürmek istediler, Türkiye'nin seçilmiş cumhurbaşkanını öldürmek istediler.

'Türkiye'ye çare olabilecek projeler ortaya çıkmadı'

Zihni sinir projesiyle karşı karşıya kaldık. Bu toplantıda (CHP'nin İkinci Yüzyıla Çağrı toplantısı) Türkiye'ye çare olabilecek projeler ortaya çıkmadı. Bu derece başarısız bir tabloyla karşı karşıya kalmak, bizim lehimize diye düşünebilir ama biz Türk demokrasisinin geleceği açısından da düşünerek bu derece niteliksizliği vahim olarak nitelendiriyor.

Yassı Ada kodlarından hala çıkamamak ve bunu milletin önüne şampiyonlar ligi diye getirmek kabul edilemez. Karşımızda bir lig yok. Bunun öncesinde de bir siyasal açılım yaptılar, burada baktığımızda tek tek maddelerin değerlendirilmesi de olabilir ama baktığımız apolitik bir durum var."