AKP Sözcüsü Çelik'ten 'cumhuriyet' açıklaması

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, “Cumhuriyet, bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir” ifadelerini kullanmış, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise “Cumhuriyetin Türk kültürüne, diline, düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler, tarifsiz, tarihsiz ve temelsiz yanlışın pençesindedirler” demişti.

Söz konusu tartışmanın ardından sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz milletimizin büyük tarihi içindeki en büyük kazanımlarımızdandır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Cumhurbaşkanımızın sık sık vurguladığı gibi, Cumhuriyetimizin kazanımlarını korumak ve daha ileri ufuklara taşımak için çalışmaya devam edeceğiz.”