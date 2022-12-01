AKP Sözcüsü Çelik'ten asgari ücret açıklaması

Asgari ücrete yapılacak zam hakkında konuşan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Herkesin mutmain olacağı bir rakamlama mutlaka yapılacaktır" yorumunda bulundu.
Çelik, Habertürk canlı yayınında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.
Çelik'in açıklamasından satırbaşları şöyle:
'Suriye ile görüşmek gündeme geliyor'
- Bölge halklarının güvenliğini sağlamak ve egemen bir devlet olarak Türkiye'nin milli güvenliği sağlaması açısından bu askeri operasyonlar kuşkusuz sürdürülecektir. Bölgedeki sorunlar çözülmeye çalışırken, bir şey gözüktü. Bu süreç uzadıkça terör örgütleri daha çok yerleşmeye başlıyor. Buradaki bilinen devlet ve toplum yapıları büyük tehditle karşılaşıyor. O zaman Suriye ile görüşmek, diyalog kapılarını yeniden açmak bölge için zorunlu açılım olarak gündeme geliyor.
- Terör örgütlerinin daha fazla yerleşmeye başlaması, Batılı ülkelerin destek vererek bunları devletçik haline getirme çabası olunca, bu yapıların dağıtılması önemlidir.
'Herkesin adaylığı konusunda rahatız'
- Adı geçen herkesin adaylığı konusunda rahatız. Karşınızda birisi iddia ile çıkıyorsa. 'Ben aday olacağım, kazanacağım, karşı tarafa şu bedelleri ödeteceğim' diyorsa onuru olan siyaset 'çık karşıma' diyecek. Kılıçdaroğlu'nun çıkmasını istemeyenler onlar ne diyorlar; 'AK Parti Kılıçdaroğlu'nun çıkmasını istiyor' diyorlar. Kim çıkarsa çıksın, bizim açımızdan fark etmez.
- Seçim her parti için zorlayıcıdır. Milletimizin takdiriyle olacak iştir. Hepimizin başımızın üstündedir. Ben siyasi parametrelere, toplumla buluşmamızın gücüne, ürettiğimiz siyasete bakarım. Teşkilatlarımızın, arkadaşlarımızın çalışmalarının ulaştığı yere bakarım. Bu açıdan baktığımda hiçbiri bizi zorlamaz.
- Oradaki sancının hala bu meselede nasıl hareket edeceklerine dahil yol haritasının olmamasından kaynaklandığını görüyorum. Bugün itibariyle ortak bir aday çıkarabilecekleri aşamaya gelmiş gibi gözükmüyorlar. Biz önümüze gelebilecek her türlü denklem karşısında kendi siyasetimizi yürütecek kapasiteye sahibiz. Bunlar onlar açısından sendrom oluşturacak şeyler.
'Herkesin mutmain olacağı bir rakamlama yapılacaktır'
- Herkes şunu bekliyor, şu tarihte şunu vereceğiz diye bir şey bekliyor. Vatandaşımızın karşı karşıya kaldığı sorunlarla ilgili olarak ezdirmeyecek güncelleme uygun bir zamanlama ve rakamlama yapılıyor. Herkesin mutmain olacağı bir rakamlama mutlaka yapılacaktır.
- İhtiyaç duyulduğu anda vatandaşın karşı karşıya tablonun yetersiz olduğu görüldüğü anda bu müdahale tekrar gerçekleşiyor. Bu sürekli yapılan bir çalışmadır. Kabinenin gündeminde olan benim bağlayıcı bir şey söylemem siyaseten ve kurumsal olarak doğru olmaz. Hassasiyetin esası şu; vatandaşımızın bu gelişmeler karşısındaki kazanımlarını koruyacak, bunlar karşısında ezilmesini engelleyecek müdahalenin yapılacağı düzeyde ele alınıyor.
'EYT somut bir şekilde gündeme alınacaktır'
- EYT bütçeden sonra somut bir şekilde gündeme alınacaktır. Uzun yıllar çözülmeyen problem. Son aşamaya geldiğini söyleyebiliriz. İyi bir şekilde çalışıldı. Bu yıllar içinde kilitlenmiş bir konu. Bizden önceki dönemden devraldığımız problem. EYT'li vatandaşlarımızın talepleri var. Yıllar içinde çektiği sıkıntıların giderilmesine dönük beklentileri var.
- Bütçe meselesi, özel sektör meselesi gibi çok dinamikli mesele. Bunun optimum noktasını bulunması için çalışılması gerekiyor. Sonuç olarak gündeme alınmıştır. Yıllar içerisinde oluşmuş bir sorun. Cumhurbaşkanımız çözüm iradesini ortaya koymuştur. Bakanlık çalışmasını yapmıştır, son aşamaya gelmiştir.