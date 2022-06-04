AKP Sözcüsü Çelik: Seçim bittikten sonra sonuca saygı duyarız dedik

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Olmayan seçimin güvenliğiyle ilgili propaganda yürütülüyor. Spekülasyona dayanan bir yaklaşım. Seçim sonuçlarını 'kabullenmeyecekler' deniyor. Seçim bittikten sonra sonuca saygı duyarız, dedik" ifadelerini kullandı.

Çelik, AKP 30’uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çeşitli dönemlerde iç ve dış güvenlik konseptinin çatıştırıldığı, siyasi iktidarların bunların arasında sıkıştığı dönemlerden geçildiğini söyleyen Çelik, "Şimdi Türkiye'de iç güvenlik dış güvenlik doktrinleri senkronize şekilde çalışmaktadır. Dış politika ve dış güvenlik anlayışını çatıştırmak, siyaseti dağıtmak isteyenleri iş yapamaz hale getiren anlayıştı. Bu iktidarımız döneminde aşılmış demokratik devrimlerdendir. Biraz sonra ekonomiyle ilgili detaylı değerlendirme yapılacak. Sahadan toplanan veriler, talepler, tartışma konuları geniş bir şekilde değerlendirilerek, önümüzdeki günlere dair beyin fırtınası gerçekleşecek. Yarın sabah tarım ve enerji oturumu olacak. Ardından Cumhurbaşkanımızın kapanış hitabıyla sona eriyor" diye konuştu.

"Olmayan seçimin güvenliğiyle ilgili propaganda yürütülüyor" diyen Çelik, "Spekülasyona dayanan bir yaklaşım. Seçim sonuçlarını 'kabullenmeyecekler' deniyor. Seçim bittikten sonra sonuca saygı duyarız, dedik. İstanbul ve Ankara yerel seçimleriyle ilgili sürece saygı duyar dedik, kazananı tebrik ettik. Bu konuda suçlanacak bir leke yoktur AK Parti'nin. Bu suçlamaları yapanların geçmişinde leke vardır. Tüm siyasi partilerin temsilcileri oluyor. En büyük seçim güvenliği garantisi terörle mücadeledir. Suç örgütlerine sesi çıkmayanların bize vereceği ders yoktur" ifadelerini kullandı.