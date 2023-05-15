AKP Sözcüsü Çelik: Sahte ve doğru olmayan bilgi tek bir kanaldan CHP'den verildi

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, toplantının ardından basın açıklaması yaptı.

Çelik, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Seçimi'ne yönelik oy sayımının devam ettiği sırada yaptığı açıklamalarda Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik '13. Cumhurbaşkanımız' ifadesini kulanmasına tepki gösterdi.

Çelik, konuya ilişkin, "Milletimize, vatandaşlarımıza karşı sahte ve doğru olmayan bilgi tek bir kanaldan CHP'den verildi. Herkes gördü ki aslında manipülasyonun olduğu yegane veri akışı İmamoğlu ve Yavaş'ın ortaya koyduğu beyannamelerdir. Dün itibariyle söyledikleri şeylerin tamamı yanlış çıkmıştır" dedi.

Çelik'in açıklamasının satırbaşları şöyle:

Seçimin ikinci turu kapsamında bütün her şeyi değerlendirdik. Kampanyamızı yürüteceğiz. Siyasi irade sonucu tayin edecek. Bütün dünyanın gözü önünde gerçekleşen Türkiye'nin büyük demokrasi tecrübesi olmuştur. Vatandaşlarımızın demokrasiye olan inancı bütün dünyanın gözleri önünde gerçekleşmiştir. Sandığın korunması hangi düşünceye sahip olurlarsa olsunlar çok önemlidir. Siyasi tarihin esas konusu budur.

Vatandaşlarımızın bu iradesi darbelerle, muhtıralarla, askeri yargı vesayeti baskılarıyla sürekli olarak engellenmiştir. Vatandaşlarımız bütün baskı, engelleme ve provokasyonlara rağmen güçlü bir şekilde sandık iradesini koruyarak geleceğe demokrasi olarak bakmıştır.

Gelinen noktada görünmektedir ki yüzde 90'a yakın katılım dünyada çok önemli bir yere sahiptir. Her bir insanımızın birer siyasi özne olarak bu demokrasinin kökleştirilmesine önemli bir katkı vermiştir. Bütün vatandaşlarımızın verdiği hassasiyet son derece dikkat çekici olmuştur. Bu demokrasi kazanımlarımızı zenginleştiren her bir vatandaşımıza bir kere daha şükranlarımızı arz ediyoruz.

'Sahte ve doğru olmayan bilgi tek bir kanaldan CHP'den verildi'

Oyların sayılmaya başlanmasından itibaren bir kampanyayla karşı karşıyayız. Bir CHP klasiği yine önümüze getirildi. Oldu bitti ile aday ilan ediliyor. Aday olan insanlara karşı sindirme ve dayatma faaliyeti yürütülüyor. Listeler yayınlanıyor. Bütün antidemokratik refleksleri sergiliyorlar.

Dün çıktılar ekrana Anadolu Ajansı'ndaki verilerin manipülasyon olduğunu iddia ettiler. Yavaş ve İmamoğlu şöyle bir cümle kullandı, '13. Cumhurbaşkanımızın Kılıçdaroğlu adına konuşuyoruz' dediler.

Dün ilk açıklamamızda söyledik bu yapılan şey milli iradeye dönük yetki gaspıdır. Sandıklar tecelli etmeden bu ifadelerin ortaya konulması demokrasi adabı olarak bir yanlıştır. Bir özür bekledik ama daha sonraki açıklamalarında da buna devam ettiler. Yaptıkları yanlışı daha sonrada temennimizi ifade ettik diyerek üstünü örttüler.

Anadolu Ajansı verilerinden bizim yaklaşımımıza kadar bir dayatma içine girdiler. Sonuç olarak ne oldu? Dün bir tane manipülasyon yapılmış oldu. Milletimize, vatandaşlarımıza karşı sahte ve doğru olmayan bilgi tek bir kanaldan CHP'den verildi. Herkes gördü ki aslında manipülasyonun olduğu yegane veri akışı İmamoğlu ve Yavaş'ın ortaya koyduğu beyannamelerdir. Dün itibariyle söyledikleri şeylerin tamamı yanlış çıkmıştır. Bugün yine hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam ediyorlar.

'Pek çok müdahale yapılmaya çalışıldı seçime'

Pek çok müdahale yapılmaya çalışıldı seçime. Terör örgütleri ve Batı'dan.

Milletimiz ise bütün bu etkileri iteleyerek sandıklarına sahip çıktı.

Açık ara olmamıza rağmen bütün bu süre boyunca hep şunu söyledik tam olarak tablo gözükünceye kadar herhangi bir veri kesin değildir. Neticede Türkiye sandık kurmanın, bütün dünyada siyasi katılımın çok aşağı düştüğü bir dönemde çok üstün bir katılımla dünya demokrasileri içinde son derece önemli değerlere sahip olduğunu bir kez daha göstermiştir.

'Bugün yine bizi suçlamaya devam ettiler'