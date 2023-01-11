AKP Sözcüsü Çelik: Kılıçdaroğlu TSK’yı hedef alarak sınırı geçmiştir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada "Askerlerin Erdoğan'ı, yalan dolan söyleyeni alkışlaması devletin çürüdüğünü gösterir. Komuta kademesi haddini bilsin" demişti.

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt geldi. Çelik, "Kılıçdaroğlu TSK’yı hedef alarak sınırı geçmiştir. Kılıçdaroğlu, PKK'ya karşı kullanmadığı dili TSK'ya karşı kullanıyor" dedi.

Ömer Çelik şunları söyledi:

"Eleştiri ile hakaret arasında çizgi vardır. Sayın Kılıçdaroğlu defalarca yaptığı gibi dün de vahim sözlerle TSK'ya saldırarak, komuta kademesine hakaret ederek bu sınırı geçmiştir.

Bu sözlerin Sayın Kılıçdaroğlu'ndan gelmesi şaşırtıcı olmadı. Vatandaşları, esnafı, öğretmenleri tehdit eden Kılıçdaroğlu'nun nefret siyaseti TSK'nın komuta kademesine hakaret edecek şekle ulaştı. Hakaret hiçbir şekilde kabul edilemez. Kılıçdaroğlu'nun 'Ortadoğu'nun bol apoletli generalleri' demesi utanç vericidir. Böyle bir zihniyet arıyorsa kendi zihniyetine bakmalıdır."