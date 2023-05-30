AKP Sözcüsü Çelik: Kılıçdaroğlu mezhepçi yaklaşımları seçimin parçası haline getirmeye çalıştı

Seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ilk kez toplandı.
MYK toplantısının ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
AKP iktidarının 2003, 2006 ve 2013’te Abdullah Öcalan’ı çıkarma teşebbüsünde bulunduğunu söyleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef alan Çelik, konuya ilişkin "Seçim sürecinin açık ara en büyük yalanı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan geldi" dedi.
Çelik'in açıklamasının satırbaşları şöyle:
'Helalleşme sözle olmaz davranışla olur'
- Cumhur İttifakı'na destek veren tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhurbaşkanımız önceliğimizin depremzede vatandaşlarımızın yaralarının sarılması olduğuna dikkat çektiler.
- Seçim sonrası birtakım grupların cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı'na destek verdikleri için yapıkları saygısızlık seçim sürecinin en çok üzen hadisesi olmuştur. Bu barbarlığı bir kere daha lanetlediğimizi ifade etmek isterim.
- Helalleşme sözle olmaz davranışla olur. Bu hadiseler göstermiştir ki birilerinin helalleşme diyerek gösterdiği, boş bir iş olmuştur.
'Kılıçdaroğlu provokasyona adım atmıştı'
- 14 Mayıs gecesi iki belediye başkanının Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bahsederken Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu demeleri milli iradeye gasp içine girmeleridir. Bu yanlışı düzeltmek yerine devam ettiler. Temennimizi ifade ettik dediler. Temenni öyle ifade edilmez.
- Millet iradesine ipotek koyma girişimi içine girdiler. 14 Mayıs'tan önce sayın Kılıçdaroğlu kimse sokağa çıkmasın diye provokasyona adım atmıştı. Herkes gördü ki gayet huzur içerisinde ufak tefek olaylar hariç süreç başarıyla geçilmiştir. Milletimizin sağduyusu siyasi tarihimiz içinde defalarca test edilmiştir.
'Değiştiklerine dair izlenim vermeye çalıştılar'
- Yapılmak istenen sandıktan çıkan iradenin bu yollarla gasp edilmeye çalışılmasıdır.
- Bolca demokrasi söylemi kullanarak değiştiklerine dair izlenim vermeye çalıştılar. Gördük ki değişen bir şey yok. Katı statüko kesit biçimde duruyor ve Türkiye'yi karanlığa götürmek için fırsat kolluyor.
- Cumhurbaşkanımız 16 kez kazanan lider olarak millet iradesine saygılı olduğunu göstermiştir. Cumhurbaşkanımıza bu statükoyu savunanlar diktatör demeye devam ettiler.
- Batıdaki basın yayın organları diktatörler ikinci tura kalmaz diyerek kendi çelişkilerinin itiraf ettiler. Aylarca CHP yorumcuları 'seçim sonucu farklı çıkarsa saygı duyacak mısınız?' dediler. Gerçek gazeteci arkadaşlarımıza saygı duyuyoruz. Onlar da haklı olarak sordular. Bu CHP yandaşı gazetecilerin siyasi angajman içinde bizim demokratik mücadelemizin hakkı onlardaymış gibi davrandıklarını takip ettik. 'Bu soru onlara sorulması gerekiyor' dedik. İtiraz haklarımızı kullanmamızı bile baskı altına sokmaya çalıştılar.
'Erdoğan Türkiye Yüzyılı'nı ilan etti'
- Karşımızdakiler sandığa saygı konusunda sabıkalı. İki CHP'li belediye başkanının çıkıp oylar sayılırken cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu'dur diyerek olmayan sistemlerinin olmayan verilerini millet iradesine dayatmalarını gördük.
- Demokrasi yarışını milletimizin her bir ferdi olgunlukla yönetti. Cumhurbaşkanımız açık ara galibiyetle seçimi sonuçlandırdı. Türkiye Yüzyılı iradesinin milletimizden onay alması anlamına geldi.
- 28 Ekim günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk devletimizin kurucusu olarak yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz demişti. 100 yıl sonra Sayın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Yüzyılı'nı ilan etti.
- Bu demokrasi sınavından cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bir kez daha onay almıştır.
- Kaybeden çok büyük iddialarla konuşan siyasi partiler olmuştur. Kaybeden hiçbir vatandaşımız yoktur. Türkiye'nin önü açıktır.
- Cumhurbaşkanımızı arayan liderlerin söyledikleri şey Türkiye ile daha yakın çalışma yürütmek istiyoruz diyedir. Dün çok geniş bir coğrafyadan Cumhurbaşkanımızı aramaya devam ettiler bugün de devam edecek. Türkiye'deki seçimler dünya tarafından yakinen izlenmiştir.
'Mezhepçi yaklaşımları seçim sürecinin parçası haline getirmeye çalışmıştır'
- İlk defa siyasi parti genel başkanı Kılıçdaroğlu mezhepçi yaklaşımları seçim sürecinin parçası haline getirmeye çalışmıştır.
- Biz hep söyledik adlarımız, mezheplerimiz farklı olabilir ama biz siyasal alanda konuşuyoruz.
- Karşımızdaki aday tarafından bu yapılmıştır bunun sakıncalı olduğunu sorumsuzca bir davranış olduğunu ifade etmek isterim.
'Seçim mekanizmalarının ne kadar güvenilir olduğu bir kez daha görüldü'
- YSK ve diğer kamu görevlileri tüm seçim sürecine katkı veren görevliler görevlerini hakkıyla yaptılar teşekkür ediyoruz. Seçim mekanizmalarının ne kadar güvenilir olduğu bir kez daha görüldü.
- Seçim işleri başkanlığında mekanizmamız saat gibi işlemiştir. Sandık güvenliği meselesi, hep beraber gördük ki hepimiz çağrı yaptık gidip sahip çıkılsın diye. Bu sorumluluğu alan siyasi partilerden vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunarız.
- CHP adayına verilen oyların değişime verildiği analizi yapılıyordu. Boş bir analiz olduğu ortaya çıktı. Değişimin partisi AK Parti'dir. Gençlere en iyi temsili verenin AK Parti olduğu ortaya çıkmıştır.
'En büyük yalan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan geldi'
- Seçim sürecinin açık ara en büyük yalanı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan geldi. Çıktı ve AK Parti'nin terörist başını 3 kere serbest bırakma girişiminde olduğunu söyledi.
- Bütün bir seçim süreci boyunca defalarca söyledik, bakın bu terör örgütlerine destek verenler diyor ki Erdoğan'ın karşısında olduğu için Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz. Biz de Kılıçdaroğlu ve etrafındakilere çağrı yaparak birileri size siyasetçi olarak terör örgütlerinin argümanlarını dillendirip, siz kazandığınızda terörist başına imtiyaz verileceğini, yerel özerklik verileceğini söyledi. Sizin bunları reddedip, kırmızı bir çizgi çekmeniz lazım dedik. Ama 14 Mayıs'a kadar Kılıçdaroğlu sessiz kaldı.
- Şimdi burada bu tablo karşısında söyleyecek bir şey bulamayanlar çıktılar ABB Başkanı'nın yaptığı gibi 'AK Parti 3 kere terörist başını serbest bırakmak için kanun çıkartmaya çalıştı' dedi. Bu son yılların en büyük yalanıdır.
'Kimse yaşam tarzı üzerinde baskı kuramaz'
- Bazen sosyal medyada bazı genç arkadaşlarımızın videoları paylaşılıyor. Aslında bu duygular kendilerinin destekledikleri siyasi partiler tarafından ortaya koyulmuş neticelerdir. Biz hiçbir vatandaşımızın üzülmesini istemeyiz. Herkes müsterih olsun.
- Kendi hayat tarzının kaybettiğini düşünenler. Kimse yaşam tarzı üzerinde baskı kuramaz. Bu ülke hepimizin ülkesi.
- Her bir vatandaşımızın desteğine ihtiyacımız var. Hangi partiye oy verirse versin tüm vatandaşlarımız kazanmıştır.
- Burayı ortak ülkemiz olarak daha iyi ufuklara taşımak için çabalara her bir vatandaşımızın gayretiyle ulaşacağız. Adlarımız farklı olabilir hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir.
Kabine açıklaması
- YSK milletvekilliği kesin sonuçlarını açıkladı. 3 gün içinde yemin olacak. Cumhurbaşkanlığı kesin sonuçlarını da beklememiz gerekiyor.
- Yemin töreni ve kabine ondan sonra belirlenecek. Birçok devlet başkanı gelmek istiyor. Liste şekilleniyor.
- Mehmet bey yakın bir arkadaşımız. O açıklamayı yaptığımız gün reddetti deniyordu biz o arada odamda kahve içiyorduk. Sonra açıklama yapalım dedik.
- Mehmet Bey partimizin içinde bir arkadaşımız. Bu sürece katkı vermek istiyor. Kabine konusu cumhurbaşkanımızın takdirindedir. Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşürken süreçlere katkı vermek için görüşüyorlar.