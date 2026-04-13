AKP Sözcüsü Çelik bazı DEM Partilileri hedef aldı: 'Çözümsüzlüğe hizmet eder'

AKP Sözcüsü Ömer Çelik partisinin MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada DEM Parti içindeki “birkaç kişi” diyerek bu isimlerin sürekli Erdoğan, Bahçeli’yi hedef alarak “birilerine mesaj vermeye” çalıştığını iddia etti.

Çelik “bu algoritmayı” iyi bildiklerini savunarak “Sürekli olarak maksimalist taleplerde bulunarak ya da kendilerinin dediklerinin dışındaki bir şeyi sürekli olarak yargılamaya çalışarak, algoritmanın mantığı gereği çözümsüzlüğe hizmet eder” ifadesini kullandı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çelik "DEM Parti eş genel başkanlarının ve sözcülerinin terörsüz Türkiye'ye ilişkin AK Parti'ye eleştirileri oldu" şeklindeki soru üzerine şu ifadeleri kullandı:

DEM Parti içerisinde gerçekten sorumlulukla, sağduyulu konuşan milletvekilleri var. Fakat birkaç kişi sistematik olarak şöyle bir tutum sergiliyorlar. Cumhurbaşkanımızı, Devlet Bahçeli'yi hedef aldılar. Daha sonra genel başkan yardımcılarımızı, bakanlarımızı hedef alıyorlar ve sürekli olarak bunu kendilerinin çözüm istediği, AK Parti'nin buna karşı çıktığı şeklinde konumlandırma yapıyorlar.”

Kullanılan cümlelerin siyasi karşılığı olmadığını savunan Çelik “Daha çok birilerine mesaj vermeye çalışan bir faaliyet raporu gibi gözüküyor” dedi.

AKP içerisinde "sorumluluk almış" diye nitelediği kişilerin "sürekli hedef alınmasında bir algoritma olduğunu" öne süren Çelik "Bu algoritma şöyle çalışıyor: Sürekli olarak çözümden bahseder. Çözüme destek vermekten bahseder ama sürekli olarak maksimalist taleplerde bulunarak ya da kendilerinin dediklerinin dışındaki bir şeyi sürekli olarak yargılamaya, sorgulamaya çalışarak esasında algoritmanın mantığı gereği çözümsüzlüğe hizmet eder. Yani 'çözüme karşıyım' diyemez ama algoritmayı böyle çalıştırır" ifadelerini kullandı.

"Siyasi eleştiri başka bir şey, faaliyet raporu başka bir şey" diyen Çelik bu kişilerin “sürekli olarak odağı” değiştirmeye çalıştığını öne sürdü.

“Odak PKK terör örgütünün feshedilmesi ve silahlarını tamamen bırakarak legal görünümlü yapılarıyla Avrupa'daki ve illegal yapılarıyla tamamen ortadan kalkmasıdır. Ve bununla ilgili olarak da Meclis Komisyonunda da ifade edilen bir teyit mekanizması vardır” diyen Çelik “Örgütün silah bıraktığını teyit edecek devlet mekanizmasını reddettiğinizde bu sürecin işlemesinin imkânı olmaz” ifadesini kullandı. Çelik “(Bu) silah bırakma sürecine örgütün karşı olduğunu ifade etmektir” diye konuştu.