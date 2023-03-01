'AKP son iki ayda geriledi, Millet İttifakı yüzde 4,4 puan önde'

Aksoy Araştırma’nın Şubat ayında yaptığı 26 ilde gerçekleşen son seçim anketine göre, AKP’nin oy oranında son iki ay içerisinde yüzde 2,4 gerileme görülürken; Millet İttifakı, Cumhur İttifakı’nın yüzde 4,4 puan önüne geçti.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Aksoy Araştırma'nın kurucusu Ertan Aksoy, “AKP’nin 2022 yılının son çeyreğinde yakaladığı artış durduğu gibi AKP Aralık ayından bu yana yüzde 2,4 puan gerilemiş oldu. Aynı zaman diliminde MHP ise 0,5 puan kaybetti. Şubat ayı araştırmasına göre Millet İttifakı Cumhur İttifakı’nın yüzde 4,4 önünde. Yine HDP seçmeninin muhalefetin potansiyel adaylarına oy verme eğiliminin yüksek olduğundan yola çıkarsak muhalefet anlamlı farkla arayı açmış durumda. Araştırmanın önemli bulgularından biri de seçmende gelecek seçimi muhalefetin kazanacağına dair görüşün %51,9 ile yeniden çoğunluk haline gelmesidir. Özetle Şubat ayında muhalefet toparladı” dedi.

Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın yüzde 4,4 önünde

Aksoy Araştırma, ‘Türkiye Monitörü Şubat Ayı Araştırması’nın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Aksoy Araştırma’nın seçim anketinde katılımcılara “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Katılımcıların verdiği yanıtlara göre, partilerin oy oranı şöyle:

AKP: Yüzde 32,1

CHP: Yüzde 27,3

İYİP: Yüzde 13,6

HDP: Yüzde 12,0

MHP: Yüzde 6,8

Deva Partisi: Yüzde 0,9

Saadet Partisi: Yüzde 0,8

Gelecek Partisi: Yüzde 0,7

Diğer: Yüzde 5,8