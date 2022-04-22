'AKP seçmeninin yüzde 44'ü, MHP seçmeninin yüzde 63'ü yolsuzluk arttı' dedi

Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin "Türkiye’de Yolsuzluk: Neden? Nasıl? Nerede?" başlıklı araştırmasına göre, toplumun dörtte üçü ülkede yolsuzluğun arttığı görüşünde. Derneğin 14-17 Ocak tarihlerinde KONDA Araştırma Şirketi aracılığıyla gerçekleştirdiği kamuoyu araştırmasına 2 bin 780 kişi katıldı.

DW Türkçe’nin haberine göre, araştırmaya katılanların yüzde 74’ü yolsuzluğun son iki yılda arttığını belirtirken katılımcıların yüzde 16’sı ise bu görüşe katılmadı. 2016’da yapılan araştırmada halkın yüzde 55’i yolsuzluğun artığını kaydederken 5 yıl içinde bu oran yüzde 20’ye yakın artmış oldu. Raporda son veriler üzerine “Bu oran toplumun, ülkenin kurumlarına karşı ciddi bir güven bunalımı içerisinde olduğunu gösteriyor” ifadesine yer verildi.

MHP seçmeninde oran yüzde 63'e çıktı

Çalışmada, AKP ve MHP'ye oy verenler açısından da yolsuzluğun arttığı fikrinin oldukça belirgin olması dikkat çekiyor. Buna göre AKP seçmeninin yüzde 44'ü, MHP seçmeninin yüzde 63'ü son iki yılda yolsuzluğun arttığını düşünürken bu oran, CHP seçmenleri arasında yüzde 97, İYİ Parti seçmenleri arasında yüzde 91, HDP seçmenleri arasında ise yüzde 92'ye çıkıyor.

Toplumun yüzde 60'ı ise hükümeti yolsuzlukla mücadele konusunda başarısız buluyor. İYİ Parti seçmeninin yüzde 91'i, CHP seçmeninin yüzde 86'sı, HDP seçmeninin yüzde 85'ine göre hükümet yolsuzlukla mücadelede başarısız. Bu oran MHP seçmeninde yüzde 46, AKP seçmeninde ise yüzde 19'a düşüyor.