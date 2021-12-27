AKP seçime hazırlanıyor: Sandık görevlisi sayısı arttırıldı

AKP '2023 seçim hazırlıkları' kapsamında çalışmalar başlattı. Seçim İşleri Başkanlığı koordinesinde, Ankara’da İl Seçim İşleri Başkanları İstişare toplantıları gerçekleştirildi.

23 Aralık’ta başlayan ve dün tamamlanan toplantıda, İl Seçim İşleri Başkanlarına ‘sandık kurulları ve görevleri’, ‘seçim işleri başkanlığının görev ve yetkileri’, ‘seçim kurulları’, ‘seçim koordinasyon merkezlerinin kuruluş ve çalışma esasları’ başlıkları başta olmak üzere birçok konuda eğitimler verildi.

'Sandık görevlisi sayısı artacak'

Türkiye Gazetesi'nden Ebru Karatosun'un haberine göre, toplantılarda, 2018 seçimlerinde görev alan sandık görevlilerinin oranı da masaya yatırıldı. AKP kurmayları, 2018 yılında yapılan seçimlerde Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verilen listelerde sandıkta görev yapanların oranının yüzde 98,02 olduğunu, parti olarak bu rakamı yüzde 99’un üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

YSK'nın eski kararları uygulamaya yüklenecek

Bunların yanı sıra, AKP, AK Seçim uygulamasına yeni bir boyut kazandırmaya hazırlanıyor. Bu konuda özellikle ‘geleneksel yöntemlerden vazgeçmeden, dijitale oturtarak’ hareket etmek istiyor.