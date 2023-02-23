AKP sansürünün yeni hedefi Kürtçe yayınlar oldu

Ekşi Sözlük'le başlayan erişim engeli getirerek yayınları sansürleme hamlesinin ardından AKP iktidarı, Kürtçe yayınlara da birer birer erişim engeli getirmeye başladı.

Avesta Yayınları'na erişim engeli

Avesta Yayınları'nın internet sitesine erişim engeli getirildi.

Avesta Yayınları'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, erişim engeli kararının "PKK propagandası" yapıldığı gerekçesiyle alındığı belirtildi. Açıklamada, "Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği 'PKK/KCK örgütünün propagandasını yaptığı' iddiasıyla web sitemizi erişime kapattı. http://avestakitap.com kitaplarımızın tanıtımı ve satışı dışında herhangi bir paylaşım yapmıyor. Kitap yasaklamalarıyla bu fiili bir sansürdür, kabul edilemez" ifadelerine yer verildi.

Hûrbînî, JINHA, Xwwebun...

Ayrıca Kürtçe podcast kanalı Hûrbînî ve Jin Haber Ajansı'nın (JINHA) Twitter hesaplarına Türkiye'den erişim engellendi. Kürtçe yayın yapan Xwebun gazetesinin hesabı, Twitter tarafından askıya alındı.

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği'nden yapılan açıklamada "Ne yazık ki neredeyse birkaç saat arayla bir sansür ve baskı haberi geçiyor ajanslar. Şimdi de Twitter, Xwebun gazetesinin hesabını kapattı. Xwebûn gazetesinin ardından Jinha'nın da Twitter hesabı engellendi" denildi.

Rudaw'a erişim engeli getirilmişti

Erbil merkezli yayın kuruluşu Rudaw'ın internet sitesine de erişim engeli getirildi. Siteye girmek isteyenler, "rudaw.net, 22/02/2023 tarihli ve 2023/1436 D. İş sayılı Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir" yazısıyla karşılaşıyor.

Free Web Turkey'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Emniyet Genel Müdürlüğü'nün talebi üzerine engellenen içerikler arasında Sınır Tanımayan Gazeteciler ile işbirliği içerisinde olan Botan International'a ait haber sitesi Botan Times'ın bir gönderisi de bulunuyor" ifadelerine yer verildi.