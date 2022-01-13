AKP nafaka hakkına da göz dikti: 'Nafaka hakkına el sürmenize müsaade etmeyeceğiz!'

AKP hükümeti nafaka hakkını da tartışmaya açtı. Ortadan kaldırılmak istenen bu hak nedeniyle tepkiler sürüyor.
Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği de konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada "6. Yargı Paketi’nde hükümetin niyeti bu borcu ödemek değil, boşanmayı güçleştirmek ve kusurlu erkeği azat etmektir. Niyetleri nafaka hakkının süresini kısıtlayarak göz korkutmak, kalan süreyi devletin üstleneceği gibi belirsiz bir iddiayı ortaya salarak suyu bulandırmaktır" denildi.
Bugüne dek nafakasını tahsil edemeyen kadınların sorununu çözmek konusunda güvence verilmesine rağmen somut adım atılmadığını hatırlatan dernek, "Boşanmanın ertesinde kadınların mağduriyetini engellemek istiyorsanız kadınların önce hayatta kalmalarını sağlayın! Sonra istihdam edin, barınma sorunlarını çözün, çocukları için bakım hizmeti verin. Ondan sonra nafakayı tekrar konuşalım!" dedi.
'Nafaka hakkımız için mücadele edeceğiz'
Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Müjde Tozbey Erden de soL'a yaptığı açıklamada "Esas dertlerinin ne olduğunu biliyoruz. Ancak kadına eşit yurttaş olduğu bilinciyle yaklaşılması gerektiğini bir kez daha söylüyoruz. Nafaka hakkımız için mücadele edeceğiz, boyun eğmeyeceğiz" dedi.
Derneğin açıklaması şöyle: