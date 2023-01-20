AKP MYK toplantısında 17 çeşit yemek verildi

Hafta başında yapılan AKP Merkez Yürütme Kurulu toplantısında yapılan özel yemek servisinin menüsü öğrenildi.

Sözcü’den Veli Toprak'ın habere göre, Ankara‘ya 620 km uzaklıkta bulunan Balıkesir Edremit ilçesinden gelen özel bir işletmenin çalışanları, yöresel yemeklerden oluşan menüyü AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP'li yöneticilere servis ettiler. Toplantında aralarında kuzu kol tandır, kozak çam fıstıklı iç pilav ve kuzu etli keşkekin de olduğu 17 çeşit içerik ikram edildi.

İşletmenin sosyal medya hesabından paylaşılan menüye göre AKP'lilere şu yemekler ikram edildi:

Başlangıç: Etli düğün çorbası. Tadımlık Edremit sepet peyniri. Mihaliç peyniri. Koyun beyaz peynir. 0,3 dizem erken hasat zeytinyağı.

Ana yemek: Balıkesir kıvırcık kuzu kol tandır. Kozak çam fıstıklı bademli içi pilav. Kuzu etli dövme keşkek. Edremit koyun yoğurdu.

Soğuklar: Çıkrıkçı ovası kerevizi. Portakallı kereviz. Bostancı ovası lahanası. Çam fıstıklı kuş üzümlü lahana sarması. Edremit ovası yer elması. Karaoğlanlar köyü kuzu ıspanak.

Salata: Kuzukulağı ısırgan otlu nar, ceviz ve keçi peyniri ile Eybek salata.

Tatlı: Zeytinyağlı cevizli/bademli Edremit ev baklavası.