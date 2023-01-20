AKP'li belediyede 'kadro' skandalı: 214 işçiye 1 günlük kadro verildi!

Kamuda sözleşmeli olarak görev yapan 458 bin 615 personelin kadroya alınmasına ilişkin yasa teklifi kabul edildi.

BirGün'den Onur Durmuş'un haberine göre; AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ORBEL ve OSKİ’de çoğu mühendis olarak çalışan 214 personele ise belediye yetkilileri tarafından belediye kadrosuna geçecekleri söylendi. Daire başkanları tarafından belirlenen listede adı bulunan personele ‘sözleşmeli statüsünden kadro verilmesi’ sözüyle kendi birimlerinden istifa etmeleri istendi.

Kadroya geçmek için istifa dilekçelerini yazan 214 personele SGK tarafından Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde sözleşmeli personel olarak atandıkları mesajı geldi. Akşam saatlerine gelindiğinde ise SGK’dan personellere gelen yeni mesajda sözleşmelerinin iptal edildiği bilgisi verildi.

Siyasal baskılar sebebiyle alındığı iddia edilen bu iptal kararının ardından sadece bir gün sözleşmeli olarak çalışan 214 işçi kendilerine verilen hakkın geri alınmasına tepki gösterdi.

SGK tarafından sözleşmelerinin iptal edildiğini öğrenen işçiler, 18 Ocak gecesi Ordu Büyükşehir Belediyesi binası önünde toplanarak Belediye Başkanı Hilmi Güler ile görüşme talebinde bulundu. Uzun süren bekleyişin ardından Güler ile görüşemeyen işçileri, belediye yetkilileri konferans salonuna çağırarak açıklama yaptı.

Verilmiş haklarının ellerinden alındığını söyleyen işçilerle Belediye Genel Sekreteri Sait İnan arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

İşçilerin 'kayırma ve torpil' endişesi

Torpil ve kayırmacılık yapılacağına dair endişelerinden bahseden işçiler Sait İnan’a “Bu iptal kararını hangi siyasal baskı ile aldınız?” diye sordu.

Atamalarda aceleci davrandıklarını söyleyen İnan’ın “Artık bu işin dönüşü yok. En kötü kura çekeriz” demesi üzerinde işçiler duruma tepki gösterdi. Bir kadın işçinin İnan’a “Sizin kendi çocuğunuz böyle bir mağduriyet yaşasa üzülmez miydiniz?” demesi üzerine İnan, “Duygusal davranmanın anlamı yok” cevabını verdi. İşçilerin itirazlarının ardından toplantı hızlı bir şekilde bitirildi.

'Kadroya geçecektik, işsiz kaldık'

Konuya dair konuşan bir işçi, “Bize sizi kadroya geçireceğiz dediklerinde tüm ailemizle bu mutluluğu paylaştık. Çalışma arkadaşlarımızla kutlama bile yaptık. Bize kadro sözü vererek olan işimizden de istifa ettirdiler. Şimdi ellerinde bizi koşulsuz işten atmak için bir kozları var. Eğer biz bu direnişi sürdürürsek keyfi olarak bizi işten atabilirler. Zaten işsiz gözüküyoruz şu durumda. Bizi 1 günlüğüne sözleşmeli olarak çalıştırdılar ve bu artık bizim kazanılmış hakkımız. Bize kura dayatması yapıyorlar. 15 yıllık tecrübeli personelle yeni işe başlamış torpilli personel aynı torbadan kuraya girecekmiş. Burada büyük bir adaletsizlik var” dedi.

İşçilere kuraya katılmaları için belge imzalatılmaya çalışıldı

Sabah saatlerine kadar belediye binası önünde bekleyen belediye çalışanlarına, 02.00 sıralarında Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından kuraya katılmaları için doldurmaları gereken bir dilekçe örneği gönderildi.

Belediye tarafından gönderilen yazıdaki “İbraz ettiğim belgeden başka bir belgem yoktur” ibaresi sözleşmeli kadro verilen işçileri endişelendirdi. İşçiler, dilekçeyi imzalamaları durumunda haklarının elinden alınacağı gerekçesiyle bu talebi reddetti.

'Birçoğu zaten referansla işe başlayan kişiler'

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sait İnan, süreci doğru yönetemediklerini ve kargaşanın bu sebepten kaynaklandığını söyledi.

İnan, “Biz Meclis’ten bu karar hızlı çıkarsa hazırlıklı olalım diye bir çalışma yaptık. Kadroya geçirilmesi düşünülen personellere istifa dilekçesi yazdırdık ve bu isimlerin kadroya geçirileceğini SGK’ya bildirdik. Daha sonra bu uygulamaya itirazlar gelince SGK ile tekrar görüşerek bu işçilerin girişlerini iptal ettirdik. Bundan sonra kura çekmekten başka çare kalmadı. Noter huzurunda kura çekmeyi düşünüyor” dedi.

Kura sistemine ilişkin konuşan İnan, “Tabii burada da bir soru işareti var. Tecrübe ve yeterlilik konusunda personel seçiminde bir tutarsızlık oluşabilir ama en sağlıklı olanı kura gibi görünüyor. İşçiler torpil yapılacağını öne sürüyor ama kura noter huzurunda olacak. Bu personellerin birçoğu zaten referansla işe başlayan kişiler. İsterseniz bunların akraba ilişkilerini size tek tek çıkartabilirim” sözlerine yer verdi.

'Hakkımızı alana kadar eylemlerimiz devam edecek'

Mesai saatlerinde istifa dilekçesini verdikleri işlerine devam eden Ordu Büyükşehir Belediyesi işçileri mesai saatleri bittiğinde mücadelelerine belediye binası önünde devam edeceklerini açıkladı.

Kura çekimini reddeden işçiler, sözleşmeli kadroya alınmayan 250’ye yakın iş arkadaşlarının ise Belediye yetkilileri tarafından aranarak ‘kadroya geçmek için başvuruda bulunun’ denildiğini ifade ettiler.

Belediye iştirak şirketlerinde çalışan diğer 250 personelin ise kadroya geçirilme talebiyle bu eyleme destek verecekleri öğrenildi.