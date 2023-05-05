AKP mühürlü oy pusulası hakkında suç duyurusunda bulunulacak

Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Avustralya'ya gönderilen oy pusulalarının birinde, AKP'nin mührünün basılı halde olması hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Edinilen bilgiye göre, seçimler için Avustralya'nın Sidney kentine gönderilen açılmamış haldeki milletvekili seçimi oy pusulalarından birinin, Yüksek Seçim Kurulu'nun genelgeleri gereği incelenerek teslim alınırken, AKP'nin adına tercih yapılmış, mühür basılmış halde olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili tutanak tutulmasının ardından hazır bulunan siyasi parti temsilcileri, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulması için Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu.

Talebi inceleyen Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu, oy birliğiyle konunun araştırılmasını ve kusurlular hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

CHP ortaya çıkarmıştı

CHP ortaya çıkardığı olayla ilgili tutanak tutulmasının ardından hazır bulunan siyasi parti temsilcileri, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulması için Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na başvurmuştu.

YSK AKP temsilcisi 'Biz de takipçisiyiz' demişti

YSK AKP Genel Merkez Temsilcisi Recep Özel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Biz de bu işin takipçisiyiz , nasıl olduğunun ortaya çıkartılmasını herkesten çok biz istiyoruz. Ayrıca bu oy pusulasının bu şekilde olduğunu ilk bulan ve tespit eden AK Parti sandık kurulu üyemiz Emine Delialioğlu olup kendisini tebrik ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.