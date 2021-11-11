AKP MKYK üyesi Metin Külünk: CHP ve İYİ Parti'nin yurtsever tabanına seslenmeliyiz

AKP MKYK üyesi Metin Külünk, AKP'nin topyekün bir iletişim hareketine ihtiyacı olduğunu belirtti. Külünk, "Yüzde 70'i alma şansımız var ancak bugünden yarını okuyacak bir iletişim dili geliştirilmeli" dedi.

Haberler.com'a konuşan Külünk, bu iletişim hareketinin CHP ve İYİP'in yurtsever tabanına yönlendirilmesi gerektiğini söyleyerek "HDP'nin tabanındaki vatandaşlarımıza üreteceğimiz pozitif dil, PKK- HDP cephesinin silah üzerinden baskıya dayalı politikalarını boşa düşürür. Bir daha iddia ediyorum, Cumhur İttifakı'nın oy alabileceği sosyolojik zemin yüzde 70'tir. Bu yüzde 70'i alma şansımız var ancak bugünden yarını okuyacak bir iletişim dili geliştirilmeli" şeklinde konuştu.

Ayrıca Metin Külünk'ün adı ülkücü mafya Sedat Peker yayınladığı videolarda sıkça geçmişti. Peker, Külünk'e çok fazla para verdiğini söylemişti.