AKP milletvekili: Türkiye yalan haber üretiminde dünyada birinci sırada

Hüseyin Yayman, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Dijital Mecralar Komisyonunun ev sahipliğinde 4 Kasım'da Facebook'un temsilcisinin TBMM'de bir sunum yapacağını belirten Yayman, "Twitter'ın temsilcisini çağıracağız ve sonra da diğer sosyal ağların temsilcilerini çağıracağız. Sosyal ağların Türkiye'de temsilcilik açmasını çok önemli buluyoruz. Bunu TBMM'nin çok önemli bir adımı olarak görüyoruz" dedi.

Yayman, temsilciliklerin personel bulundurmamalarının ciddi bir problem olduğunu savunarak, "Türkiye yalan haber üretiminde dünyada birinci sıradadır. Biz TBMM Dijital Mecralar Komisyonu olarak üzerimize ne düşüyorsa çalışmaya devam edeceğiz. Bir muhataplık geliştirmek suretiyle Türkiye'de sosyal ağlarda yaşanan problemleri muhataplarına ileteceğiz" ifadelerini kullandı.