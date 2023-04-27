AKP Milletvekili Canbey trafik kazası geçirdi

AKP Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey'in de aralarında olduğu dört kişi, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Susurluk mevkiinde kaza geçirdi. Kazada yaralanan olmadı.

Otoyolun Susurluk mevkiinde seyreden otomobil, su birikintisine girmesi sonucu aynı yöne giden otomobille çarpıştı. Gönen ilçesindeki seçim çalışması programı için yola çıkan AKP Milletvekili Canbey'in de bulunduğu otomobil ise söz konusu kazanın meydana geldiği bölgeye yaklaşırken kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, Canbey tedbir amaçlı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne götürüldü. (AA)