AKP milletvekili adayı: MHP'ye giden her oy diğer partiye giden oydur

AKP Siirt Milletvekili Adayı Mervan Gül, MHP’ye oy vereceğini söyleyenlerle ilgili, “Diyorlar ki yok ‘Zaten biz ittifakız.’ Yok kardeşim kusura bakmayın” dedi.

Gül, MHP’ye verilen oyları “başka partiye giden oy” olarak değerlendirdi ve AKP’lilerin MHP’ye oy vermemesini istedi. Mervan Gül şu sözlere yer verdi:

“Bak ben bunu özellikle söylemek istiyorum: Bazıları diyor ki biz MHP’ye veriyoruz. Bak bunu hiçbir zaman unutmayın: MHP’ye giden her bir oy diğer partiye giden oydur. Bunu herkes böyle bilsin. Gidiyorlar geziyorlar diyorlar ki yok ‘Zaten biz ittifakız.’ Yok kardeşim kusura bakmayın.”

AKP Siirt Milletvekili Adayı Gül, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2003’te milletvekili seçilmesi için milletvekilliğinden ayrılmıştı.