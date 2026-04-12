AKP medyası yazdı: 'Öcalan'dan Kandil'e hızlanın mesajı'

İktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı süreç kapsamında TBMM'de kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu", aylardır sürdürdüğü çalışmanın ardından ortak sonuç raporunu 19 Şubat'ta onayladı. Fakat aradan geçen neredeyse iki aylık süreye karşın yasal süreç hâlâ başlamadı.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi, "PKK’den silah bırakma konusunda yeni bir adım gelmemesi ve sahada silah bırakmaya ilişkin bir hareketlilik olmadığının tespit edilmesi nedeniyle takvimin sarktığını" iddia etti.

Ayrıca PKK'nin 2025 yılının Temmuz ayında Süleymaniye'de gerçekleştirdiği sembolik silah bırakma töreninin üzerinden aylar geçtiği, bu süre zarfında bazı mağaraların boşaltılması dışında yeni bir adım atılmadığı ifade edildi.

Haberde, "yasal sürecin başlaması için PKK’nin silah bıraktığının somut olarak görülmesi ve güvenlik bürokrasisinin bu durumu teyit ve tespit etmesi gerektiği" aktarıldı. Millî İstihbarat Teşkilatı'ndan, PKK'nin silah bıraktığının teyit edildiğine yönelik herhangi bir bildirim yapılmadığı öne sürüldü.

'30 civarındaki mağaranın sadece 7’si boşaltıldı'

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre AKP kaynakları da bazı mağaraların boşaltılması dışında silah bırakmanın sistematik olarak devam etmediğini belirtti.

Haberde söz konusu AKP kaynaklarının şu değerlendirmeyi yaptığı aktarıldı:

“Hâlen Türkiye’den Kandil’e kadar olan güzergâhta bulunan irili ufaklı 30 civarındaki mağaranın sadece 7’si boşaltıldı. Bu durumda yasal düzenleme yapılamaz. O mağaralarda silahlı gruplar bulunurken, tehdit devam ederken yasal anlamda bir adım atılmaz. Silah devam ediyorken yasal düzenleme olmaz. Hâlihazırda terör örgütünün hukuki varlığı devam ediyor. Yasa çıkarmak mesele değil. Mesele uygulama. Biz yasa çıkarıp beklersek yine patinaj yapacağız. Yasa çıkması için sahayı temizlemek lazım. Aksi hâlde anlamı yok."

Haberde, "PKK’nin silah bırakma süreci teyit ve tespit edilemediği için AKP'nin de yasal sürece ilişkin bir takvim açıklayamadığı" savunuldu.

Öte yandan AKP içindeki genel görüşün, temmuz ayından önce çerçeve bir yasa çıkarılması yönünde olduğu aktarıldı.

'PKK içinde süreci hazmedemeyenler silah bırakmaya yanaşmıyor'

Haberdeki bir diğer iddia da Kandil'in silah bırakmaya karşı direndiği yönünde.

Abdullah Öcalan'ın ise bu nedenle Kandil'e tepki gösterdiği ve sürecin hızlandırılması konusunda mesaj gönderdiği öne sürüldü.

Haberde, "Güvenlik kaynakları, PKK içinde Terörsüz Türkiye sürecini hazmedemeyen bileşenlerin ve kendi gelecekleri açısından kuşkulu olan örgüt üyelerinin bulunduğunu, bu nedenle silah bırakmaya yanaşmadıkları tespitini yapıyor" ifadesine yer verildi.