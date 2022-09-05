AKP medyası Themis anıtı için 'CHP'li belediye Yunan heykeli dikti' dedi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Adalet Meydanı'nda daha önce yakıldan Themis heykelinin yenisi belediye tarafından yaptırılarak 24 Ağustos'ta törenle açıldı.

Adaletin simgesi Themis anıtının açılışı Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan tarafından yapılmıştı.

AKP medyası ise AKP döneminde inşa edilen ve adına "adalet sarayı" denilen birçok adliye binasında da yer alan Themis heykeli için "Yunan heykeli" dedi ve anıtı hedef gösterdi.

Yaklaşık 2 hafta sonra Yeni Şafak gazetesi açılışı "CHP'li Uzunköprü Belediyesi, Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik düşmanca tavırlarını sürdürdüğü şu günlerde, Uzunköprü Adalet Meydanı'na Yunan heykeli dikti" ifadeleriyle haberleştirdi.

Yakılan heykel kent müzesinde sergilenecek

Öte yandan daha önce ateşe verilen heykelin akıbeti de belli oldu. Uzunköprü Gazetesi'nin haberine göre Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan tarafından daha önce açılışı yapılan yeni heykelin yanında sergileneceği söylenen eski heykelin, mevcut durumu göz önünde bulundurarak açıkta sergilenemeyeceği karar verilmesi üzerine kent müzesinde sergilenmeye başlandığı öğrenildi.