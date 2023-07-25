AKP Meclis'teki zam toplantısına son dakikaya kadar katılmadı: Meğer kapı ağzında bekliyorlarmış

CHP, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti’nin önergesi üzerine TBMM Genel Kurulu bugün “vergi artışları ve zamlar” gündemiyle olağanüstü toplandı. AKP milletvekillerinin, yoklama sırasında TBMM Genel Kurulu salonuna girmedikleri, toplantı yeter sayısının buna rağmen sağlanmasının ardından salona girdikleri görüldü.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, AKP sıralarının boş görüntüsünü; “Önce Meclis Genel Kurulu toplantı yeter sayısı sağlanmasın, millete yüklenen zamlar konuşulmasın diye salona girmediler. Elektronik oylama yaptırdılar. Baktılar ki çare yok, muhalefet milletin iradesine sahip çıkıyor, apar topar salona girdiler. Meğer kapı ağzında bekliyorlarmış” açıklaması ile sosyal medya hesabında paylaştı.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da yerinden; “Saklanmayın AK Partililer, saklanmayın gelin” dedi.

Yeniden Refah Partisi milletvekillerinin yoklamaya katıldıkları görüldü.

Daha sonra, muhalefetin genel görüşme önergesinin görüşmelerine başlandı. (ANKA)