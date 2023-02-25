AKP Maraş milletvekili: Esneklik yapmamak lazımmış, insanların hayatına mal oldu

AKP Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Kahramanmaraş'ta yayın yapan "Kahraman TV"ye konuk oldu.

Kent merkezindeki Trabzon Caddesi üzerinde soruları yanıtlayan Özdemir, Maraş'ın iyi bir noktada olduğunu ileri sürerek, "Esneklik yapmamak lazımmış. Esneklik yapıldığında bu, insanın hayatına mal oldu" dedi.

'Hayır ve şer’in Allah’tan geldiğine inanmak imanın şartıdır'

Özdemir şunları söyledi:

"25, 30 civarında milletvekili ve 25, 30 civarında belediye başkanı sahada çalışma yapıyor, bize şunu söylüyorlar. Akşamları toplantı yapıyoruz onlarla, diyorlar ki ‘Bu Kahramanmaraş’ın insanı ne kadar vatana, millete bağlı, milli, manevi değerlerine bağlı…’ Sebebi şu; imanın şartıdır, ‘Hayır ve şer’in Allah’tan geldiğine inanmak. Buna ne kadar biat etmişler ne kadar sahip çıkmışlar. Kul olma vasıfları çok kuvvetli’ diyorlar. O yüzden bize güç, kuvvet veren ve işlerin daha yoluna girmesiyle adım atmamıza sağlayan şey o milletimizin iman ve inancı.

'Esneklik yapmamak lazımmış'

Buradan şunu anlamak lazım, bina yapacaklara mevzuat çerçevesindeki kurallara kati bağlılığı dayatmak ve diretmek lazımmış. Esneklik yapmamak lazımmış. Esneklik yapıldığında bu, insanın hayatına mal oldu. Tabi bunların hesabı sorulacak. Ölen canı geri getirmiyor. Ama bundan sonra canların kaybolmasına engel olmak için bunların hesabı sorulacak." (ANKA)