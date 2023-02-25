AKP'li Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'a 'deprem' gözaltısı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği yerlerden olan Gaziantep Nurdağı’nda Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Yaptığı bütün binalar yakılan CCK inşaatın sahibi AKP'li belediye meclis üyesi ve imar komisyonu üyesi Yunus Kaya da yurt dışına kaçmaya çalışırken tutuklanmıştı.

Çöken binaların müteahhidi ile ortak çıktı

Yunus Kaya'nın, Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın kardeşine ait inşaat şirketiyle ortak projeler yaptığı belirlendi.

Çöken binaların müteahhidi olan Yunus Kaya ile ortaklığı ve inşaat aşamasında belediyenin yapması gereken denetimleri gerçekleştirmediği öne sürülen Ökkeş Kavak'ın ilk ifadesinde "depremde çok sayıda yakınını kaybettiğini, daha önce müteahhitlik yaptığını ancak belediye başkanı olduktan sonra şirketi kardeşi Osman Kavak'a devrettiğini" söylediği öğrenildi.

AKP ve MHP'yi karşı karşıya getiren soruşturma

AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan'ı, yakalanan Yunus Kaya'nın "hamisi" olmakla suçlamış, daha sonra suçlamalarının yer aldığı paylaşımlarını silmişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hasar tespit çalışmalarına göre Gaziantep'te, Nurdağı ilçesi depremin en çok yıkıma neden olduğu ilçe olarak kayıtlara geçti. Son tespitlere göre Nurdağı'nda 1743 bina yıkıldı, 4 bin 787 bina acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık olarak tespit edildi.