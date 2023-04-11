AKP listelerinde yer almışlardı: Hizbullah’ın yazarı çıktı

Cumhur İttifakı’na katılan HÜDA PAR, 4 ismini AKP listelerinden seçilecek yerlerden aday göstermişti. Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu, genel sekreter Şehzade Demir, Diyarbakır İl Başkanı Furkan Dinç ile parti sözcüsü Serkan Ramanlı AKP listelerinden milletvekili adayı olmuştu.

Cumhuriyet'te ye alan habere göre, İstanbul 3. bölge 4. sıradan aday olan Yapıcıoğlu’nun Ekim 2022’de Diyarbakır’da başkanlığını Hizbullah’ın İran sorumlusu ve Hizbullah sanığı Enver Kılıçarslan’ın yaptığı İttihadul Ulema’nın düzenlediği ve Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahit’in de yer aldığı “7. Alimler Buluşması”na katıldığı ortaya çıktı. Buluşmada yaptığı konuşmasında “medrese eğitim sistemine” vurgu yapan Yapıcıoğlu, “Buradan İslam ülkelerinin idarecilerine sesleniyorum; Afganistan’daki kardeşlerinizle ilişkilerinizi geliştirin” çağrısı yaptı.

Bunun yanı sıra buluşma esnasında Yapıcıoğlu, partisinin Diyarbakır il binasında Taliban Sözcüsü Mücahit ile özel görüştü. Yapıcıoğlu, “Türk bayrağında sıkıntı görüyorum”, “Anayasada Türklük vurgusu olmamalı” açıklamaları ve Hamas ile görüşmeleriyle de gündeme gelmişti.

Demir Hizbullah'ın yazarı çıktı

AKP’den Gaziantep 6. sıradan aday olan Demir’in 2010’da “Hizbullah terör örgütü mensuplarını ve sempatizanlarını bir araya getirerek örgütsel birleşmeyi sağlamak” gerekçesiyle kapatılma kararı verilen Mustazaflar ile Dayanışma Derneği davasının kararında “Hizbullah’ın yayın organı” olarak geçen İnzar Dergisi’nin eski yazarlarından olduğu ortaya çıktı.

Bunun yanı sıra Mersin 4. sıradan aday olan Dinç’in ise, 2019’da Hizbullah lideri Hüseyin Velioğlu’nun anıldığı ve Hizbullah propagandası yapan Rehber TV’de “Nebevi Davet” adlı programlar yaptığı tespit edildi.

Öte yandan Batman 2. sıradan aday gösterilen Ramanlı’nın ise “Biz her türlü milliyetçiliği ayaklar altına aldık” sözlerinin yanı sıra Said Nursi’yi andığı sosyal medya paylaşımları ise dikkat çekti.